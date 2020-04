Kuka freut sich über Großauftrag von BMW

Rund 5.000 Roboter wird Kuka in nächster Zeit für BMW bauen. Wie das Augsburger High-Tech-Unternehmen mitteilt, haben das beide Firmen vereinbart. "Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren setzt BMW auf Kuka-Technologien aus Augsburg. Wir freuen uns, dass wir diese Partnerschaft erfolgreich fortsetzen", erklärt Kuka-Vorstandschef Peter Mohnen.

Kuka-Roboter für BMW-Karosseriebau

In den kommenden Jahren sollen weltweit Kuka-Industrieroboter an internationalen BMW-Produktionsstandorten eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Robotermodelle werden laut Mitteilung vor allem im Karosseriebau und in anderen Bereichen genutzt.

BMW-Großauftrag für Kuka beinhaltet weitere Produkte

Zudem seien im Lieferumfang weitere Produkte wie Lineareinheiten vorgesehen. Diese Einheiten vergrößern laut Kuka den Arbeitsraum eines Roboters erheblich.

Bei Kuka Kurzarbeit wegen Corona

Vor rund zwei Wochen hatte das Augsburger Unternehmen wegen Corona-bedingter Ausfälle Kurzarbeit beantragt. Die Maßnahme soll laut Kuka zunächst in bestimmten Unternehmensbereichen gelten. So laufe beispielsweise die Produktion nach wie vor gut, weil die Lieferketten stünden und Aufträge langfristig vergeben seien. Weniger ausgelastet sei dagegen der Kundenservice. Am Standort Augsburg beschäftigt Kuka 3.500 Mitarbeiter, weltweit 14.000.