KUKA eröffnet Ausbildungszentrum in Augsburg

Auf über 8000 Quadratmetern führt Kuka seine bisherigen Aus- und Weiterbildungsstätten nun in der Zugspitzstraße in Augsburg zusammen. Das neue Gebäude erhält Lehrwerkstätten und Roboter-Schulungsräume für über 200 Lehrlinge. Die Aus- und Weiterbildung sei ein Aushängeschild des Roboter- und Maschinenbauers – das Unternehmen investiere daher in den eigenen Nachwuchs und die Zukunft des Unternehmens, so Peter Mohnen CEO der KUKA AG. Auch Kuka spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So musste im ersten Halbjahr einen Verlust von über 80 Millionen Euro verbucht werden. Auf lange Sicht hofft das Unternehmen allerdings von der Krise zu profitieren, da Themen wie Robotik und Digitalisierung künftig stärker gefragt sein könnten.