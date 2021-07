15.07.2021, 16:45 Uhr

Kürzer Arbeiten - und der Lohn?

In Island wurde die Vier-Tage-Woche in einem Modell erprobt. In Deutschland hat das noch nicht Schule gemacht. Doch die Debatte hat begonnen. Es gibt schon jetzt Tarifverträge, die vorübergehend ein Weniger an Arbeit ermöglichen.