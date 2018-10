vor 43 Minuten

Künstliche Intelligenz soll beim Inkasso helfen

Sprechende Chatbots sollen in Zukunft Bankkunden Kredite schmackhaft machen, aber auch kontrollieren, ob die diese zurückgezahlt werden. Das Ziel: Kredite von Anfang an so zu berechnen, dass sie mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit getilgt werden.