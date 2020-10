Künftiger Gesamtmetallchef fordert harte Einschnitte

Der künftige Gesamtmetallchef, Stefan Wolf, sieht keinen Spielraum für Lohnerhöhungen in der Metall- und Elektroindustrie. Auch Sonderzahlungen oder Zuschläge müssten nun auf dem Prüfstand. Ende des Jahres läuft der im März vereinbarte Corona-Tarifvertrag aus.

Designierter Gesamtmetallchef sieht keinen Spielraum

"Wir brauchen jetzt Mehrarbeit ohne vollen Lohnausgleich. Das können mal zwei oder auch mal vier Stunden pro Woche sein", sagte Wolf, der im November zum Nachfolger von Rainer Dulger an die Gesamtmetall-Spitze gewählt werden soll. Eine starre 35-Stunden-Woche passe nicht mehr in die Zeit. Er wolle flexibel abweichen, je nach Auftragslage.

Auch Spätzuschläge sollten aus Sicht von Wolf teils abgeschafft werden. Diese seien "nicht mehr zeitgemäß". Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld sollten ebenfalls auf den Prüfstand, ebenso Pausenregelungen. Kurzarbeit will Wolf generell nur mit entsprechenden Lohnabschlägen. "Wenn Sie reinhören in die Betriebe: Viele Menschen wären zu Zugeständnissen bereit", sagte Wolf, der auch Vorstandschef des Autozulieferers ElringKlinger ist: "Da fordere ich die IG Metall auf: Hört auf diese Menschen".

IG Metall berät über Forderungen

Die Gewerkschaft IG Metall will in den Betrieben über die anstehenden Tarifverhandlungen diskutieren. "Viele müssen um ihre Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven kämpfen. Die Sicherung von Beschäftigung, jetzt und für die Zukunft, hat für sie daher neben der Sicherung der Einkommen oberste Priorität", heißt es von Seiten der IG Metall. Am 17. November treffen sich erneut die Tarifkommissionen, um über die konkreten Forderungen abzustimmen. Die Mitglieder der Tarifkommissionen sind Vertreter aus den Betrieben und der IG Metall vor Ort, die von den örtlichen Delegierten der IG Metall gewählt werden.