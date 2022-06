Rechte verschleiern Unterstützungsgelder mit Kryptowährungen

Seit Januar 2021 sitzt "Mr. Bond" in Haft. Der österreichische Neo-Nazi Rapper, der mit bürgerlichem Namen Philip H. heißt, wurde vom Landesgericht Wien zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach Recherchen von report München sammeln seine Unterstützer in einschlägigen Online-Kanälen für ihn auch in Kryptowährungen Spenden, darunter Bitcoin, Dai, Ethereum, Litecoin, Bytecoin, Binance, Cloakcoin, Crown, Dash, Digibyte, Dogecoin, Firo, PIVX, Omni, Velas oder Velas.

Spendensammlung mit Kryptogeld

"Mr. Bond" war wegen seiner antisemitischen und den Nationalsozialismus verherrlichenden Liedtexte verurteilt worden. Aktuell ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Der rechtsradikale Attentäter von Halle hatte einen Titel von "Mr. Bond" im Livestream zu seinem Attentat eingespielt, als "Kommentar zur Tat", wie er vor Gericht aussagte.

Der Neonazi-Musiker hatte vor seiner Verhaftung selbst Spenden per Kryptowährung gesammelt. Bei seiner Festnahme wurde ein digitales Wallet mit 1,098 Bitcoins beschlagnahmt, ein Wert von aktuell über 30.000 Euro. Damit folgt er einem Trend, der in der rechtsextremen Szene seit 2012 zu beobachten ist: Der Einsatz von Kryptowährungen statt Geldtransfers über das herkömmliche Bankensystem.

Mehr Anonymität als Mittel gegen Kontosperren

Einer der Gründe für die Verwendung von Kryptowährungen durch Rechtsextremisten sei, "dass die für Spendensammlungen genutzten Konten bei Banken oder Accounts bei Zahlungsdienstleitern mitunter gekündigt bzw. gesperrt werden", so das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) im Interview mit report München. Außerdem sei anzunehmen, dass auch die Unterstützerinnen und Unterstützer von Rechtsextremisten die Abwicklung von Spenden über Kryptowährungen oftmals bevorzugen, um den bei dieser Technologie - im Vergleich zu einer herkömmlichen Banküberweisung - vermeintlich größeren Grad an Anonymität auszunutzen, so ein Sprecher des LfV.

So geschehen in Österreich: Schon seit 2017 sammelt das Gesicht der extrem rechten "Identitären Bewegung Österreichs", Martin Sellner, Spenden über Kryptowährungen. Einer seiner Spender: Der Attentäter von Christchurch/Neuseeland. Im März 2019 tötete dieser bei einem Anschlag auf muslimische Gebetshäuser aus rassistischen Motiven 51 Menschen. Sellner brachte die mediale Berichterstattung die Kündigung von Spendenkonten bei zahlreichen Banken ein. Seine Abhängigkeit von Kryptowährungen wuchs.

Behörden oft machtlos

Das österreichische Bundesinnenministerium räumt auf Anfrage von report München ein, die Verwendung von Kryptowährungen erschwere "konventionelle Finanzermittlungen, da beispielsweise Kontoregisterabfragen oder Kontoöffnungen nicht möglich sind". Auch der IT-Sicherheitsexperte Benjamin Mejri, beobachtet: "Gerade wenn es um die Finanzierung von rechter Musik, antisemitischen Inhalten, rechten Webportalen oder Spendenaufrufen geht, sehen wir Rechtsextreme immer häufiger, auch im Ausland, auf Kryptowährungen zurückgreifen."

Zwei Ereignisse haben diese Entwicklung befeuert: Die Ausschreitungen von Rechtsextremen am 12. August 2017 in Charlottesville sowie der 6. Januar 2020, als Rechtsextreme das Kapitol in Washington DC stürmten. Nach beiden Ereignissen wurden Kreditkarten- und PayPal-Konten sowie Google- und Apple-Pay Konten zahlreicher jeweils anwesender Extremisten gesperrt, beobachtet Steven Stalinsky vom Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Diese Extremisten hätten stark davon profitiert, dass Kryptowährungen immer populärer wurden: "Sie können so sehr schnell Spenden generieren, überweisen und auch wieder ausgeben. Ihr Bedürfnis nach alternativen Zahlungsmethoden rührt aus den gleichen Motiven, wie das bei Kriminellen." Die Aktivitäten sollten im Dunkeln bleiben, so Stalinsky.

Rechtsextremisten gegen das Bankensystem

Die rechtsextrem Webseite "American Futurist" bewirbt den Einsatz von Kryptogeld so: "Das ist privat, einfach zu handeln und bringt die Juden in Rage." Man müsse eine eigene parallele Welt aufbauen, die nicht von Juden dominiert sei.

Auch der rechtsextremistische Attentäter Payton Gendron, der am 14. Mai im US-amerikanischen Buffalo zehn Menschen erschoss, setzt auf Kryptogeld. In seinem 180-seitigen Manifest widmet er den neuen Bezahlformen ein ganzes Kapitel. Genährt von antisemitischen Mythen, empfiehlt er, das Bankensystem zu meiden, weil die Zentralbanken von Juden kontrolliert seien: "Die Juden hassen es, wenn man virtuelles Geld in echtes umtauscht. Deswegen schon sollten wir es tun."

Knobloch fordert mehr Kontrolle

Analog zu den sozialen Netzwerken würde auch bei Bitcoin und Co. eine Idee zur Stärkung der Freiheit durch mangelnde Kontrolle und Aufsicht in ihr Gegenteil verkehrt – zum Nachteil gesellschaftlicher Minderheiten, die die Leidtragenden seien, so Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. "Das Minimalziel müsste daher sein, dass die Aufsichtsbehörden wissen, was im Netz vor sich geht und welche Beträge wohin wandern; nur so kann im Zweifel auch die Strafverfolgung funktionieren. Das aktuelle Laissez-faire bei Kryptowährungen halte ich für den falschen Weg."

Kryptoanbieter wehren sich gegen mehr Regulierung

Die meisten Anbieter von Kryptowährungen wollen keine Regulierungen, beobachtet Steven Stalinsky. Wenn sie nicht selber genauer hinschauen würden, dann müssten die Staaten handeln. Ein Weg wäre, bekannte Gruppen oder Individuen aus der rechtsextremistischen Szene als Terroristen einzustufen. "Damit wären deren Transfers illegal", so Stalinsky.

Wie genau der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus aussieht, mit dem das Bundesinnenministerium Aufklärung und Analyse rechtsextremistischer Finanzaktivitäten deutlich ausweiten will, dazu macht das Ministerium auf Anfrage von report München keine Angabe. Nur soviel: Ziel sei es insbesondere, wesentliche Netzwerke, Akteure und Geschäftsfelder zu identifizieren. "Die Analyse von Transfers, die mit Kryptowährungen getätigt werden, ist dabei ebenso von Bedeutung, wie die Aufklärung sonstiger Finanzaktivitäten", so ein Sprecher.