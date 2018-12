Krypto-Crash - Welche Zukunft haben Bitcoin und Co. ?

Um zu verstehen, was auf dem Markt für Kryptogeld vor sich geht, lohnt ein Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn. Das ist die Crashbilanz der verbreitetsten Kryptos (Stand 11.12.2018): Bitcoin minus 80,1 %, Ethereum minus 82,4 %, Litecoin minus 88,9 %, Dash minus 91 %, Bitcoin Cash minus 93,2 %. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

Technische Gründe

Wer den Markt rein technisch analysiert, spricht von einer Spekulationsblase, die geplatzt ist. Ein klassisches Muster, wie es auf den unterschiedlichsten Märkten immer wieder vorkommen kann: Die Gier der Investoren sorgt für einen Herdentrieb, steigende Kurse befeuern die Angst, nicht dabei zu sein und enorme Gewinne zu verpassen. Auftretende große Kursschwankungen sind dabei kein Hindernis, sondern locken im Gegenteil noch Profis an, die mit ausgefeilten Kauf-und Verkauf-Strategien den schnellen Gewinn suchen. Wenn aber immer weniger ruhige Hände im Markt sind, die Interesse an langfristiger Wertanlage haben, steigt die Nervosität und jeder will (und muß) möglichst der erste sein, der den Stecker zieht.

Jede Negativschlagzeile kann zum Auslöser für Panikverkäufe werden.

Und davon gab es 2018 genügend: + Starinvestor Warren Buffet sieht böses Ende für Kryptos (Januar 2018). + Nach der Zulassung von Futures auf Kryptowährungen an der Chicagoer Börse (Frühjahr 2018) jubeln die Zocker - aber weil Spekulanten damit auf fallende Kurse setzen, wird der sichtbare Abwärtstrend enorm verstärkt. + Die US-Börsenaufsicht SEC lehnt zum wiederholten Mal die Zulassung von Bitcoin-ETFs ab - eine schlechte Nachricht, weil damit riesige Käufermassen außen vor bleiben (August 2018).

Meldungen über prominente Investoren der ersten Stunde oder kryptofinanzierte Startups, die Kasse machen und in echtes Geld flüchten, waren zudem auch nicht vertrauensbildend.

Fundamentale Gründe

Kryptogeld-Kritiker halten all das nur für oberflächliche Anzeichen eines tiefer gehenden, ungeklärten Spannungsverhältnisses: "Einerseits will man sich nicht durch Regulierungen einschränken lassen. Andererseits muss Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit „seriöse“ Geldgeber eine Investition in Erwägung ziehen" (CoinKurier, 31.8.2018) .

Gibt es also unüberbrückbare Widersprüche die grundsätzlich verhindern, dass Kryptogeld sich durchsetzt - und damit langfristig werthaltig ist ? Das sind die Hauptvorwürfe:

1. Kryptos sind bewußt dezentral organisiert, wollen Anonymität durch hohen Rechenaufwand garantieren. Sie verzichten also auf eine zentrale Verbuchungsinstanz, die sich auf die Abwicklung von Zahlungstransaktionen spezialisiert hat. Vereinfacht gesagt, sind Konkurrenten wie PayPal oder Google Pay einfach viel schneller. Für Versandhäuser wie Amazon ein entscheidendes Argument. Es gibt in Deutschland auch kaum noch Einzelhändler, die Bitcoins akzeptieren, weil die Transaktionskosten für die Kundschaft einfach zu hoch sind. Denn niemand ist bereit etwa 40 Euro Umtauschkosten für einen Kaffee zu zahlen, der nur 2 Euro kostet. Um solche Probleme zu meistern, brauchen die Kryptos jedenfalls noch eine technische Revolution. Das gilt übrigens auch für die gefürchteten Hackerangriffe, die immer wieder gemeldet werden und - etwa durch neue Quantencomputer - in naher Zukunft noch gefährlicher werden.

2. Das Schöpfen von Kryptogeld ("Mining") wird unrentabel. Der hochgerechnete Stromverbrauch allein des Bitcoin-Netzwerks entspricht annähernd der gesamten Volkswirtschaft Portugals (Schätzung Bitcoin Energy Consumption Index von Digiconomist am 1.2.2018). Was aber, wenn die sogenannten "Miner" aus Kostengründen aufhören ? Die einfachen Bitcoin-Nutzer sind dann in Gefahr, auf ihren Bitcoins sitzen zu bleiben. Sie sind darauf angewiesen, dass andere Netzwerkteilnehmer ihre Transaktionen verbuchen. Wer irgendwann zurück will in die offizielle Währungswelt, der muss jemanden finden, der bereit dazu ist. Und möglicherweise dafür zahlen - mit realem Geld. Das Energiekostenproblem schafft also bei Investoren Unsicherheiten, die sie bei offiziellen Währungen nicht hätten. Und ist übrigens auch ethisch heikel: Braucht die Welt Energiefresser- Geld, das in Miningfarmen zum Beispiel in der Inneren Mongolei durch Kohlestrom gespeist wird und das Klima ruiniert ?

3. Wehe, wenn der Regulator erwacht. Gerne von der Krypto-Gemeinde verdrängt, gilt in der bisher bekannten Realität doch folgende Gesetzmäßigkeit: Staaten werden ihr Geldmonopol niemals freiwillig aufgeben und im Notfall auch mit Verboten und Konfiszierungen reagieren. China hat den Handel mit Bitcoins bereits blockiert, Südkorea ein Gesetz in Vorbereitung. Tatsächlich leben alle Kryptoinvestoren bis heute mit dieser Unsicherheit. Bei Bargeld gibt es eine Vielzahl von Meldepflichten und Geldwäschevorschriften. Folgerichtig wird das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank, Ewald Nowotny, im Januar 2018 in der Süddeutschen Zeitung zitiert:

"Es kann doch nicht sein, dass wir gerade beschlossen haben, den 500-Euro-Schein nicht mehr zu drucken, um Geldwäsche zu bekämpfen und jedem noch so kleinen Sparverein strenge Regeln aufbrummen, um dann zuzusehen, wie weltweit munter mit Bitcoin Geld gewaschen wird. Da besteht Handlungsbedarf".

Es besteht viel Grund anzunehmen, dass Kryptowährungen nur Bestand haben, wenn sie vom Geldmonopolisten selbst emittiert werden, also zu Staatsgeld werden. Das genau ist aber gerade nicht die Grundidee von Kryptogeld.

4. Weil Kryptogeld seine Schwächen als Zahlungs- und Kreditmittel hat, wird es für viele Investoren als spekulatives Wertaufbewahrungsmittel interessant - wie etwa Gold. Doch Edelmetalle sind ein physischer Wert, in dessen Existenz Energie, Arbeitskraft, Technik und Fachwissen investiert wurde. Silber, aber auch zunehmend Gold, werden für wichtige industrielle Anwendungen benötigt. Wer solche Rohstoffe besitzt, erfährt reale Nachfrage in der realen Welt. Wer hingegen einen Token besitzt, auf dem ein Bitcoincode gespeichert ist, der kann keinen Nutzwert anbieten. Genau aus diesem Grund arbeitet die Krypto-Gemeinde daran, Bitcoin und Co. mit echtem Gold zu hinterlegen. Doch spätestens dann werden sich Staaten wieder einmischen. Eine einzige staatliche Razzia reicht, um das hinterlegte Edelmetall zu konfiszieren und die "Währung" wertlos werden zu lassen. Genau das ist schon passiert in den USA, wie die kurze Geschichte des "Liberty Dollar" zeigt (Justice Determines Use of Liberty Dollar Medallions as Money is a Crime, United States Mint, September 14, 2006).

Was bedeutet das für die Anleger ?

Solche ernst zu nehmenden Argumente machen eine Langfristanlage in Kryptogeld zu einem Hochrisikospiel. Wer hingegen auf kurzfristigen Gewinn spekuliert, für den sind solche Bedenken irrelevant.

Wie geht es also kurzfristig weiter an den Kryptomärkten ? Unsere kleine Umfrage unter Marktbeobachtern ergibt kein klares Bild. In einem sind sich alle einig: Einige Kryptos werden überleben und die großen Wertschwankungen werden nicht abnehmen. Wer jetzt bei vermeintlich niedrigen Kursen einsteigen will, sollte deshalb wissen, was er tut: Zocken für Konsumträume ist erfolgswahrscheinlicher geworden, Anlegen für den Notfall jedoch nicht.