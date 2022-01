Krypto-Crash: Steckt mehr dahinter?

Oberflächlich betrachtet scheint alles so wie immer: Im Jahresverlauf 2021 stieg der Bitcoin bis zu 138 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 69.000 US-Dollar. Mit gut 62 Prozent Plus performte der Bitcoin 2021 dennoch sogar schwach im Vergleich zu den Jahresbilanzen anderer sogenannter Kryptowährungen: Ethereum schaffte knapp 398 Prozent, Solana 11.165 Prozent und Matic gar sagenhafte 14.200 Prozent Plus.

Mit starken Nerven zu hohen Kursgewinnen

Wer schnell reich werden wollte, auf Werterhalt und Langfristanlagen keinerlei Wert legte und die vielen gut begründeten Risikohinweise zu Kryptos in Kauf nahm, dem boten diese Spekulationsobjekte einzigartige Chancen. Korrekturen von minus 50 Prozent wie beim Bitcoin sehen Analysten wie Florian Grummes "noch im normalen Rahmen eines Krypto-Bullenmarktes". Fidelity-Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld sieht zwar "die Definition für einen Crash schon deutlich überschritten", verweist aber auf Wertschwankungen beim Bitcoin von über 70 Prozent zwischen 2017 und 2019, die der Markt auch verdaut habe.

Bitcoin-"Angst-Index" zeigt starken Pessimismus

Doch die bekannten, wilden Wertschwankungen im Kryptosektor sind zu Jahresbeginn einem stetigen bärischen Muster gewichen. Den Kursverfall des Bitcoin seit Jahresbeginn von 47.500 US-Dollar auf bis unter 33.000 US-Dollar am Montag können auch Daueroptimisten nicht ignorieren. Die Stimmung ist jedenfalls stark negativ, wie die gängigen Stimmungsbarometer zeigen. So sank etwa der BitcoinFear&Greed-Index seit Jahresende von 41 ("Angst") bis heute auf nur noch 12 ("extreme Angst").

Drei Langfristprobleme für Kryptowährungen

Welche objektiven Gründe gibt es dafür, jenseits der üblichen Volatilität im Kryptosektor ?

Grund 1: Auch Kryptos können sich nicht abkoppeln

Die heftigen Turbulenzen an den Kapitalmärkten halten weltweit Anleger in Atem. Fallen Kurse, wird notgedrungen Kasse gemacht, um Löcher anderswo zu stopfen. Auch Kryptogeld macht da keine Ausnahme, wenn Verluste anderswo aufgefangen werden müssen. Hinzu kommen Zinserhöhungsfantasien der US-Notenbank, die sicherere Anlageformen im Vergleich zu Kryptos wieder attraktiver machen.

Zudem könnte es einen Zusammenhang zwischen dem Absturz von Tech-Aktien wie Tesla und Kryptos geben. Viele Krypto-Investoren schauen zudem auf Tech-Ikonen wie Tesla-Chef Elon Musk, dessen Ansichten zu Kryptos so schwanken wie deren Kurse. Für Kapitalmarktstratege Roemheld keine Überraschung: Bitcoin und nicht-profitable Tech-Aktien waren Nutznießer des billigen Geldes, nun werden sie als erste mit Gewinn wieder abgestoßen, wenn Zinserhöhungen drohen.

Grund 2: Politische Risiken nehmen zu

Zentralbanken weltweitsind nicht unbedingt Freunde von Kryptogeld, denn sie haben das Währungsmonopol und wollen es nicht aufgeben. Stattdessen laufen die Vorbereitungen für eigene Digitalwährungen, und es mehren sich die Anzeichen für eine stärkere Regulierung des gesamten Sektors.

So belastete jüngst die kritische Haltung der russischen Notenbank, die ein weitreichendes Krypto-Verbot ins Auge fasst. Schon im September hatte China den Handel mit und das Schöpfen von Kryptogeld für illegal erklärt. Stets wird - keinesfalls zu Unrecht - auch der enorme Energieverbrauch durch Supercomputer bei der Herstellung von Kryptowerten als Verbotsargument genannt.

Die geostrategischen Verwerfungen um Russland tun ihr Übriges. In der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan sitzt die zweitgrößte Bitcoin-Mining-Industrie der Welt. Die Unruhen dort führten zu einer Abschaltung des Internets, sofort sank die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes um knapp 14 Prozent.

Grund 3: Kryptos sind kein Ersatz für Edelmetalle

Vergleicht man Krypto-Investoren mit Goldanlegern, gibt es zumindest eine Gemeinsamkeit: Beide suchen einen Inflationsschutz, der von staatlicher Geldvermehrung durch die Notenpresse unabhängig ist. Immerhin ist die Ausgabe von Bitcoin (bislang) streng auf 21 Millionen Einheiten beschränkt. Die Weltgoldreserven sind ebenfalls (soweit bekannt) nahezu erschöpft.

Und tatsächlich geben immer mehr Anleger mit Kapitalschutzinteresse ihr Geld statt für Edelmetalle für Kryptos aus. In einer Modellrechnung kommt der Vermögensverwalter Metzler Asset Management zu folgendem Ergebnis: Gäbe es die Konkurrenz der Kryptowährungen nicht, könnte Gold in 2022 bis auf 2.900 US-Dollar je Feinunze steigen. Sollte Kryptogeld wegen seiner hohen Volatilität, den politischen Risiken und zunehmendem Regulierungsdruck weiter in Bedrängnis kommen, so würde Gold laut Edelmetallhändler proaurum profitieren, weil Kryptoinvestoren ihre Gewinne in Edelmetallen konservieren und immunisieren wollen. Angesichts der hohen Volatilität von Bitcoin gegenüber Edelmetallen fragt Fidelity-Kapitalmarktstratege Oliver Roemheld: "Verdient eine solche Anlageklasse wirklich die Bezeichnung 'Digitales Gold'?"

Wie entwickelt sich Bitcoin zum Gold ?

Betrachtet man das Preisverhältnis von Bitcoin und Gold, wird diese These gestützt. Mussten zu Jahresbeginn noch knapp 24 Unzen Gold für einen Bitcoin gezahlt werden, sind es heute nur noch 19. Bitcoin verliert also seit Jahresbeginn an Wert gegenüber Gold, weil die Nachfrage nach Gold steigt, während sie nach Bitcoin sinkt.