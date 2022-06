Krypto-Crash erreicht deutsche Privatbanken

In ihrer Gesamtheit wird der Wert aller Kryptos weltweit nur noch auf rund eine Billion Dollar geschätzt: Vor wenigen Monaten waren es noch drei Billionen Dollar. Der Kurssturz von Kryptowährungen wie Bitcoin zieht immer weitere Kreise.

Neobank Nuri wirbt mit Partnerschaft der Solarisbank

Im Blickpunkt stehen nun auch Verleiher von Bitcoins wie die US-Plattform Celsius Network und die deutsche Neobank Nuri, die mit ihr zusammenarbeitet. Nuri leitete Bitcoin-Guthaben an die US-Plattform weiter und versprach eine Absicherung durch die Partnerschaft mit der Solarisbank in Berlin, die der deutschen Einlagensicherung angehört.

Bis vor wenigen Wochen planten auch Sparkassen und andere Banken, Finanzprodukte auf der Basis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen vermehrt ihren Privatkunden in Deutschland anzubieten. Die Berliner Neobank Nuri, die vorher Bitwala hieß, zeigt jedoch, wie riskant solche Finanzierungen sein können.

US-Finanzpartner Celsius Network verweigert Auszahlung

Nuri bot zum einen den Handel mit Kryptos an und darüber hinaus ein sogenanntes "Bitcoin-Ertragskonto". Nach dem Kauf konnten Kunden ihre Bitcoins für einen Zinssatz von zuletzt drei Prozent im Jahr an den US-Anbieter Celsius Network übertragen, doch der hat seine Konten nun eingefroren.

In einem Blogbeitrag von Celsius ist von einer notwendigen Maßnahme die Rede, um die Liquidität und den Betrieb zu stabilisieren. Eine Insolvenz in den USA wird befürchtet. Die Flucht aus Bitcoin und anderen Kryptos hat offenbar viele Kredit- und Verleihgeschäfte gefährdet, die jetzt nur mit hohen Verlusten abgewickelt werden könnten.

Bitcoin-Ertragskonten von Nuri könnten bei Solarisbank sicher sein

Die Neobank Nuri mit geschätzten 500.000 Kunden arbeitet mit der Berliner Solarisbank zusammen. Die hat eine deutsche Banklizenz, Euro-Einlagen bis 100.000 Euro sollen bei ihr gesichert sein.

Für solche Einlagen müssten notfalls der Sicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) und seine Mitgliedsbanken geradestehen, falls auch das "Bitcoin-Ertragskonto" darunter fällt.

Bei Celsius Networks in den USA gibt es jedenfalls keinen solchen Schutz für die Kundengelder. Das in New Jersey ansässige Unternehmen zählt zu den unregulierten US-Finanzfirmen im Bereich des Money Services Business (MSB), für das es keine staatliche Aufsicht gibt.

Celsius Network gab Krypto-Guthaben aus Bitcoin & Co weiter

Das Geschäftsmodell von Celsius ist es, dezentral Kryptowährungen für deren Besitzer zu verwalten und damit neue zusätzliche Erträge zu schaffen. Die Kernidee besteht darin, dass Kunden ihre Kryptos nicht verkaufen müssen, um damit Gewinne zu generieren. Sie sollen ihren Bitcoin behalten, an möglichen Kurssteigerungen partizipieren und gleichzeitig einen Zinsertrag bekommen, indem sie die Coins an die US-Plattform ausleihen.

Wenn es nun statt Gewinnen zu Kurverlusten kommt und die Anleger ihre Bitcoin-Guthaben wieder auflösen wollen, kann ein solches Geschäftsmodell schnell an seine Grenzen geraten. Die Kryptos und deren Gegenwert (in Dollar) werden dabei von Celsius nicht verwahrt, sondern möglichst gewinnbringend an andere Anbieter (dezentral) weiterverkauft gegen Gebühren oder Zinsen. Dabei sollen auch kompliziertere Finanzprodukte wie Swaps zum Einsatz gekommen sein, die zwischen verschiedenen Krytpowährungen hin- und herwechseln können.

Wenn nun auf dem Kryptomarkt Schwierigkeiten auftreten, weil viele Kunden von Celsius schnell aussteigen wollen und das vielleicht auch noch zu ungünstigen Kursen, kann es an mehreren Stellen zu Engpässen kommen, was eine Rückabwicklung erschwert oder im schlimmsten Fall sogar unmöglich macht.

Weltgrößte Kryptobörse Binance vorübergehend lahmgelegt

Die Turbulenzen um Celsius Network nach dem vorangegangenen Kurssturz von Bitcoin und anderen Cyberwährungen legte Anfang der Woche zumindest für mehrere Stunden auch die weltgrößte Kryptobörse Binance in China lahm. Binance-Chef Changpeng Zhao zog die Notbremse und setzte wegen eines "Rückstaus" für mehrere Stunden Abhebungen von Bitcoin aus.

Die Handelsunterbrechung sollte zunächst nur eine halbe Stunde dauern. Dann bat der Binance-CEO per Twitter um etwas mehr Geduld: "Das dauert doch länger als ich ursprünglich dachte" (Changpeng Zhao). Das Problem habe nur Auswirkungen auf das Bitcoin-Netzwerk. Andere Netzwerke blieben intakt. Es dauerte dann bis zum Abend, bis von Binance die Entwarnung kam.

Weitere Entwicklung noch offen

Wie es weitergeht mit Celsius, Nuri und Solarisbank ist derzeit noch offen. Auch bei dem Bitcoin-Verleiher in New Jersey und den deutschen Bankkunden von Nuri wäre eine Auflösung der Schwierigkeiten denkbar, vor allem dann, wenn der Markt für Kryptos wieder einen Weg nach oben findet. Aktuell bleibt die Situation aber angespannt, weil der Kurs des Bitcoin sich auf 20.000 Dollar zubewegt und der Ausverkauf seit letzter Woche immer noch anhält. Das ist der tiefste Stand seit 2020.