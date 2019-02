Krummes Gemüse kommt in die Supermärkte

Das Argument, warum krummes und unperfektes Gemüse aussortiert wird: Die Kunden, so heißt es immer, sind anspruchsvoll, suchen nur das Beste und Schönste. Jeder kleine optische Makel stört.

Genormt und gerade, eines wie das andere, liegt das Gemüse in den Handelsauslagen der Supermärkte.

Zu klein, zu groß, krumm, fleckig: Jede zweite Kartoffel aussortiert

Der Münchner Kartoffelhändler Martin Schmid muss jedes Jahr 40 bis 50 Prozent seiner Speise-Kartoffeln aussortieren. Der Grund: zu klein, zu groß, krumm oder mit Flecken.

"Hier haben wir leichte Schorfpusteln. Spielt überhaupt keine Rolle, nur auf der Oberfläche. Und so was wird dann leider aussortiert." Martin Schmid, Kartoffelhändler Kartoffel-Center München Nord GmbH

Ausschuss wird zu Kartoffelbrei oder Energie

Die Aussortierten werden zu Fertigprodukten verarbeitet, gehen ins Ausland oder landen in der Biogasanlage, oder sie werden einfach auf dem Feld untergepflügt.

Dafür gibt's insgesamt etwa 50 Prozent weniger Erlös.

Bauern: Perfektionswahn beim Gemüse hat zugenommen

Der optische Perfektionswahn beim Gemüse ärgert nicht nur den Kartoffelhändler, sondern auch seine zuliefernden Landwirte. Es geht ums Geld, aber auch um die Ware, deren Qualität nicht schlechter ist.

Landwirt Thomas Bachinger aus Ismaning muss immer mehr seiner Kartoffeln schon vor der Abgabe an den Händler aussortieren.

"Früher war das nicht so, bei Weitem nicht. Wir haben nach München noch 50 Kilo Säcke geliefert. Da war das egal, ob da eine Verwachsene drin ist. Weil das einfach akzeptiert worden ist." Thomas Bachinger, Landwirt Ismaning

Projekt "Die etwas Anderen" im Supermarkt

Doch jetzt tut sich was: "Die etwas Anderen" heißt ein Projekt der Handelskette Kaufland, bei dem konventionelle, optisch nicht ganz perfekte Gelbe Rüben, Kartoffeln und Äpfel in den Supermarktregalen angeboten werden.

Die Testphase läuft seit drei Wochen und ist zunächst auf drei Monate begrenzt. Gut auf alle Fälle fürs Image – und für den Umsatz.

"Wir hatten die Aktion natürlich beworben in unserem Prospekt, aber das hat unsere Erwartungen tatsächlich übertroffen." Rüdiger Teutsch, Pressesprecher Kaufland

Krummes Gemüse verkäuflich? Kaufland verrät keine Zahlen

Konkrete Verkaufszahlen will das Unternehmen aber nicht herausgeben. Auch keinerlei Informationen über Einkaufspreise.

Das Kilo krumme Kartoffeln, Äpfel und Gelbe Rüben wird für 77 Cent angeboten. Das sind zwölf Prozent oder elf Cent günstiger als die normale Ware.

Viele Supermärkte und Discounter vermarkten unperfektes Gemüse

Ähnliche Angebote gibt es auch bei anderen Supermärkten und Discountern, wie Penny, Netto, Edeka, Aldi, oder Rewe. Allerdings: bisher immer nur befristet, für kurze Zeit.

Vier Bauern am Krummes-Gemüse-Test beteiligt

Beim derzeitigen Kaufland-Testprojekt machen ohnehin nur vier Bauern mit, alle aus Baden-Württemberg, keiner aus Bayern.

"Krummes Gemüse": Chancen und Kosten für Bauern

Kartoffelhändler Martin Schmid sieht in solchen Angeboten durchaus Chancen. Allerdings brauche man zum Aussortieren der krummen Kartoffeln für den Lebensmitteleinzelhandel zusätzlich Personal, und dieser Aufwand müsse bezahlt werden. Denn mit dem Aussortieren der B-Ware sei es nicht getan:

"Man muss diese krummen Dinger dann nochmal neu sortieren und nochmal neu verpacken." Martin Schmid, Kartoffelcenter München Nord

Vermarktung lohnt nur in schlechten Erntejahren

Dieser Extraaufwand lohne sich aber nur in schlechten Erntejahren, wenn die Ware knapp ist und die Preise hoch sind.

Um die 30 Euro bekommt der Landwirt derzeit für 100 Kilogramm Kartoffeln. Bei guten Ernten, wenn ein Überangebot am Markt ist, allerdings nur 14 bis 18 Euro.

Zudem fürchten viele Landwirte in guten Erntejahren bei reichlich vorhandener Standard-Premiumware ein Preisdumping durch die günstigeren, aber aufwändig extra sortierten und verpackten Krummen.

Landwirte wünschen sich weniger Gemüsenormen

Gemüsebauern wünschen sich weniger hohe Anforderungen des Handels bei der normalen Ware.

Das heißt: Sie fordern, Kartoffeln, Äpfel oder Karotten so zu vermarkten wie früher, so wie sie der Bauer geerntet hat, alles in einem Sack.

Verbraucher muss krummes Gemüse mehr schätzen

Das funktioniert aber nur, wenn die Verbraucher ihr Kaufverhalten ändern: weg vom äußerlichen Perfektionismus, hin zu "inneren Werten".

"Wenn ich mit meinem Enkel eine krumme Gelbe Rübe esse, dann sagt er: 'Opa jetzt essen wir wieder eine lustige Gelbe Rübe'. Weil ihm einfach eine normale Gelbe Rübe zu langweilig ist." Thomas Bachinger, Landwirt, Ismaning