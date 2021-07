Kritik an Produkthaftung auf Online-Handelsplätzen

Bei mangelhaften oder gesundheitsgefährdenden Produkten haften nicht mehr allein die Hersteller, sondern in bestimmten Fällen nun auch Handelsplattformen wie Amazon oder Ebay. Das sieht die neue EU-Marktüberwachungsverordnung vor, die Mitte Juli in Kraft getreten ist. Verbraucher- und Umweltschützern üben dennoch Kritik.

Handelsplattformen werden in die Pflicht genommen werden

Einige in der Handelsbranche sprachen von einer kleinen Revolution. Für jedes in der EU angebotene Produkt muss es laut der neuen Verordnung jetzt einen Verantwortlichen geben - und zwar in Europa. Hat ein ausländischer Hersteller etwa aus China keine Vertretung in den EU-Staaten, haften beispielsweise bei mangelhaften Elektrogeräten Marktplätze wie Amazon, Aliexpress und Ebay, wenn sie das Produkt verkaufen.

Plattformen können sich vor Haftung drücken

Verbraucher- und Umweltschützer kritisieren aber, dass die neuen Regeln noch viel zu viele Schlupflöcher lassen. In einem gemeinsamen offenen Brief an das EU-Parlament monieren mehrere Verbände, dass Onlinehandelsplattformen sich aus der Verantwortung stehlen könnten, wenn die Ware aus dem außereuropäischen Ausland direkt an den Besteller geschickt wird.

Außerdem müssten Internetmarktplätze bei Fälschungen oder schadstoffbelastetem Spielzeug nicht von sich aus tätig werden, sondern nur, wenn sie von außen beispielsweise von Ämtern darauf aufmerksam gemacht werden.

Umwelthilfe: Marktplätze dürfen kein Einfallstor für mangelhafte Produkte sein

Die Deutsche Umwelthilfe fordert, dass Online-Marktplätze nicht länger das Einfallstor für unsichere, gefälschte und umweltschädliche Produkte sein dürfen und die volle Verantwortung für die auf ihren Plattformen vertriebenen Produkte übernehmen müssen.

Dem Handelsverband HDE geht dagegen eine generelle Plattform-Haftung zu weit. Er sieht eher den Zoll in der Pflicht, an der Grenze die Waren zu prüfen.