Kritik an möglicher Fusion von Deutscher und Commerzbank

Ziel dieser Gespräche, - so wird vermutet, - war eine mögliche Fusion der beiden Großbanken, die einen neuen Global Player formen sollen: Bundesfinanzminister Scholz hat offen gesagt, dass er nichts gegen Fusionen von Großbanken hat, mit denen er nur Deutsche und Commerzbank meinen kann. Der Bund würde seine Anteile an der Commerzbank gern verkaufen und die Teilverstaatlichung beenden. Und die Deutsche Bank drängt Scholz zu einer Lösung ihrer Dauerprobleme. Das Vertrauen der Anleger in den früheren Branchenführer ist tief erschüttert.

Kritik von Analysten und Gewerkschaften

Analysten und Gewerkschaften sehen aber keine Verbesserung darin, zwei Banken, die beide in Schwierigkeiten stecken, notgedrungen zusammen zu legen. Davon würde nichts besser werden, heißt es bei Verdi, wo man einen erheblichen Personalabbau befürchtet. Die Geschäftsmodelle der Institute würden nicht gestärkt, die beide als Universalbank nach deutschem Modell tätig sind. Es sei sogar denkbar, dass beide zusammen noch größere Probleme hätten. Im internationalen Vergleich sind die Erträge der deutschen Banken niedrig. Bundesfinanzminister Scholz befürchtet Nachteile für die deutsche Exportwirtschaft, wenn die Banken hier weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.