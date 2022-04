Kritik an Gewürzhändler Ankerkraut nach Deal mit Nestlé

Nachdem das Unternehmen Ankerkraut angekündigt hat, die Mehrheit seiner Anteile an den Nahrungsmittelkonzern Nestlé zu übergeben, wird der Gewürzhändler auf Social Media heftig für diese Entscheidung kritisiert. Nutzer werfen dem Unternehmen vor, ihre Werte verraten zu haben und lehnen auf Twitter, Facebook oder Instagram den Deal ab. Auch Influencer, darunter etwa LeFloid, wenden sich von dem Unternehmen ab.

Neuer Unternehmenspartner Nestlé seit Jahren in Kritik

Auslöser für die Debatte ist der die Wahl des Hamburger Gewürzunternehmens für ihren Partner, den Ernährungskonzern Nestlé . Ankerkraut hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der Ernährungskonzern die Mehrheit an dem Hamburger Gewürzhändler übernimmt

Nestlé steht seit Jahren in Kritik, viele werfen ihm vor, mit seinen Produkten Profit auf Kosten der Ärmsten zu machen. Er steht aber auch im Feuer wegen der Rodung des Regenwalds, der Ausbeutung von Wasserressourcen und zuletzt wegen Geschäften mit Russland während des Ukraine-Kriegs.

Ankerkraut: Wollen weiterhin "eigenständiges Unternehmen" bleiben

Die Gründer Anne und Stefan Lemcke riefen Kritiker unterdessen zur Mäßigung auf. "Wir stehen als Marke von Beginn an für eine ganz besondere Kundennähe und einen engen Austausch mit unseren Fans", sagte das Gründerpaar am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb verschließe sich Ankerkraut auch jetzt nicht der Debatte. "Was wir nicht akzeptieren, sind Hass im Netz und Beleidigungen der Menschen, die bei Ankerkraut arbeiten", betonten beide. Sie räumten ein, dass die vor allem über die sozialen Medien verbreitete Kritik nicht spurlos an ihnen und den Beschäftigten vorbeigehe.

Ankerkraut bleibt den Angaben nach eine eigenständige Firma mit eigenständiger Marke, auch bleiben Anne und Stefan Lemcke als Gesellschafter und Markenbotschafter an Bord. Sie seien aber fest entschlossen zu beweisen, "dass wir es ernst meinen, wenn wir sagen: Ankerkraut bleibt Ankerkraut, wir werden weiterhin als eigenständiges Unternehmen tätig sein". Das Gründer-Paar entschuldigte sich ausdrücklich bei erbosten Kooperationspartnern. "Es tut uns aufrichtig leid, dass wir sie nicht im Vorfeld informieren konnten und sie von der Nachricht überrascht wurden."