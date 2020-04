Krisenplan der EU: Der Finanzminister-Kompromiss in der Analyse

Bereits beschlossene Hilfen

Zur Erinnerung: Die Staaten haben bereits teils milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt, die Eurogruppe hat Schulden-und Defizitregeln ausgesetzt, und die Europäische Zentralbank erwirbt verstärkt Anleihen, die niemand sonst haben will, und haftet notfalls verstärkt für notleidende Kredite, die Geschäftsbanken an coronageschädigte Unternehmen ausgegeben haben.

Und ein neues "Sicherheitsnetz"

Weil das nach Auffassung der EU-Finanzminister jedoch nicht reicht, und niemand genau weiß, wie lange die Pandemie noch für eine Zwangspause der Wirtschaft weltweit sorgt, haben sie ein zusätzliches "Sicherheitsnetz" im Wert von 500 Milliarden Euro gespannt. Ziel ist es, einerseits Massenentlassungen durch Kurzarbeit zu verhindern, sowie andererseits die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen zu sichern und zu beschleunigen.

Etappenziel erreicht, weitere Aufgaben folgen

Mit den heutigen Beschlüssen wurde also das Etappenziel der aktuellen Krisenbewältigung erreicht. Damit wurde auch Zeit gekauft, um festzulegen, was zwingend noch zu tun ist, um die Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Krise zu fördern. Entscheidend wird dabei ein fairer Interessenausgleich. Die hoch verschuldeten Staaten sollen bekommen, was sie brauchen. Dafür fordert die Solidargemeinschaft der EU-Staaten jedoch, dass Fehlanreize wie risikolose Schuldenmacherei unbedingt vermieden werden.

Aber mindestens genauso wichtig ist, was heute NICHT vereinbart wurde. Denn alle Instrumente haben eines gemeinsam: Sie vermeiden die sogenannte gesamtschuldnerische Haftung, also eine "Schicksalsgemeinschaft", in der jeder für alle mithaftet. Anders gesagt: Corona-Bonds oder Euro-Bonds würden garantieren, dass jeder Schuldnerstaat, der noch Kapital hat, im Ernstfall die gesamten Schulden an die Gläubiger zurückzahlen muss, wenn die anderen Kreditnehmerstaaten zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig sein sollten. Vollständiges Haftungsrisiko ohne Verschulden - Österreich, die Niederlande, aber auch Deutschland haben zu so einer weitgehenden Verpflichtung heute Nein gesagt.

"Coronabonds" noch nicht vom Tisch

Doch damit ist die Idee nicht vom Tisch. Denn hoch verschuldete Staaten wie Italien benötigen zwingend Erleichterungen auch nach der Krise zum Wiederaufbau ihrer stillstehenden Wirtschaft. Deshalb wird weiter an einer praktikablen Ausgestaltung gefeilt, die Bedenken und Wünsche unter einen Hut bringt. Umschrieben haben die EU-Finanzminister dies mit der Kompromissformel von einem "Recovery Fund" zur wirtschaftlichen Erholung. Details sollen erst später geklärt werden.

Denkbar wäre beispielsweise, dass Italien und Spanien im Ernstfall die Zinszahlungen auf künftige, streng befristete Corona-Bonds einstellen können, und diese Zahlungen dann von den anderen Ländern übernommen werden. Rechtlich einfacher zu haben wären Anleihen, bei denen die einzelnen Staaten "teilschuldnerisch", also nur mit einem gewissen Anteil haften müssten.

Wer zahlt?

Nicht zu vergessen ist die Frage, wer das alles bezahlen soll. Hier sind die EU-Steuerzahler und Sparer im Visier. SPD-Parteichefin Esken hat bereits eine enteignende Vermögensabgabe gefordert. Durch die EZB-Politik erzwungene Negativzinsen würden vorausschauendes und vernünftiges Sparen bestrafen.

Um die objektiv negativen wirtschaftlichen Wirkungen solcher enteignenden Eingriffe mindestens auszubalancieren, fordert der bayerische Ministerpräsident Söder Steuersenkungen, um Konsum anzuregen und Unternehmenslasten zu mindern.

Die heute beschlossenen Hilfsinstrumente im einzelnen:

1. ESM richtet "vorsorgliche Kreditlinien" ein

Der Europäische Stabilisierungsmechanismus ESM ist eine in Luxemburg ansässige Gemeinschaftsinstitution der Eurogruppe. Der ESM darf Kredite bis zu 240 Millarden Euro an notleidende Mitgliedsstaaten vergeben. Die Mittel dafür besorgt er sich von Anlegern am internationalen Kapitalmarkt. Weil der ESM von den Euroländern mit viel Eigenkapital ausgestattet ist, gelten die Anleihen als sicher und werden dafür aber relativ niedrig verzinst. Genau diesen Zinsvorteil gibt der ESM über günstige Kredite an die Mitgliedsländer weiter. Der Vorteil in der dynamischen Corona-Krise liegt auf der Hand: Weil es den ESM schon gibt, kann dies sehr schnell und unbürokratisch geschehen. Die einzige Bedingung für Kreditnehmer ist die Verwendung der Gelder zur Bekämpfung zur Covid-19-Krise.

2. Ein Garantiefonds bei der EIB

Die Euroäische Investitionsbank EIB ist die Bank der Euroäischen Union. Sie betreibt Wirtschaftspolitik durch Kreditvergabe. Mit einem "paneuropäischen Garantiefonds" wird die EIB Kredite absichern, die der Mittelstand jetzt dringend braucht. Die 200 Milliarden Euro dafür fließen von den EU-Mitgliedsstaaten, die anteilig einzahlen.

3. Die europäische Kurzarbeiterhilfe "Sure"

Die EU-Kommission will damit Betriebe von Massenentlassungen wegen Auftragsmangel abhalten. Stattdessen gibt sie Lohnzuschüsse für Kurzarbeiter, bis die Geschäfte wieder laufen. Dafür besorgt sich die EU-Kommission 100 Milliarden Euro am Kapitalmarkt. Als Sicherheit bekommt sie dafür von den EU-Staaten einen Kapitalpuffer.