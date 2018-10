Krisen-Gipfel soll Chaos im Flugverkehr eindämmen

Weniger Bürokratie, mehr Pragmatismus. So lassen sich kurz gesagt die Forderungen der Flughafenbetreiber an die Politik zusammenfassen. Die "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen" (ADV) beklagt jahrelange Planungsverfahren selbst für kleinere Umbauten oder Erweiterungen an Flughäfen. Und das in Zeiten, in denen die deutsche Airport-Infrastruktur am Limit angekommen sei, insbesondere an Standorten wie München, Frankfurt oder Berlin.

Passagierkontrollen als Nadelöhr

Außerdem müsse sich endlich etwas bei den Passagierkontrollen tun, so die ADV. Diese seien hierzulande sehr viel weniger effizient als bei europäischen Nachbarn. Am Londoner Großflughafen Heathrow etwa benötige man im Vergleich zu Frankfurt durchschnittlich nur die Hälfte der Zeit pro Passagier.

Künftig wollen die Flughafenbetreiber die Kontrollen selbst organisieren. Bisher ist das Aufgabe der Bundespolizei. Die vergibt die Passagier-Checks wiederum an Sicherheitsunternehmen. In München zum Beispiel werden die Reisenden von Mitarbeitern der SGM durchsucht, einer Firma im Besitz der Regierung von Oberbayern.

Lufthansa gerät an logistische Grenzen

Probleme gibt es aber auch bei den Fluggesellschaften. Lufthansa und Co haben es bis heute nicht geschafft, ihre Versprechen nach der Air-Berlin-Pleite voll einzulösen. Sie sicherten sich damals die begehrten Start- und Landerechte, konnten die Strecken in manchen Fällen aber gar nicht zuverlässig bedienen. Es fehlte – und fehlt teilweise bis heute – an Flugzeugen und Personal. Inzwischen hat sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei den Reisenden entschuldigt und Besserung versprochen. Man habe die Herausforderungen schlicht unterschätzt.

Flugzeuge ohne Triebwerke fliegen nicht

Dazu kommen technische Pannen. So wartet zum Beispiel die Lufthansa auf neue Airbus-Maschinen vom Typ A320neo. Der Hersteller kann die Flieger aber nur mit massiven Verzögerungen liefern. Der Grund sind Probleme mit dem neu konstruierten Triebwerk. Deswegen stehen dutzende halbfertige Maschinen ohne Triebwerk am Airbus-Standort Hamburg herum. Doch auch wenn sie ausgeliefert sind, verursachen die neuen Flugzeuge Probleme. Die Lufthansa muss auch in München zusätzliche Techniker einsetzen, um Fehler zu beheben. Teilweise strandeten die Maschinen auf Flughäfen im Ausland.

Europa findet nur am Boden statt

Und nicht zuletzt gilt der Himmel über Europa mittlerweile als überfüllt. Bis heute hat es die Europäische Kommission nicht geschafft, einen sogenannten Single European Sky durchzusetzen. Nach wie vor sind nationale Flugsicherungen damit beschäftigt, Routen für die Flugzeuge festzulegen, was oft zu Umwegen, Staus und hohen Kosten führt.

Experten erwarten angesichts dieser vielfältigen Probleme vom heutigen Luftverkehrs-Gipfel allenfalls ein Signal der besseren Zusammenarbeit, aber keine schnellen Lösungen.