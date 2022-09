Krisengewinner Industrie: Welche Unternehmen profitieren?

Milliardengewinne sind weiterhin möglich trotz aller Krisen - und das nicht nur bei Konzernen, die direkt von steigenden Energiepreisen profitieren. Die hohe Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus den boomenden USA erlaubt es deutschen Exportfirmen, höhere Kosten wie für Energie an ihre Kunden weiterzugeben.

Davon profitiert zum Teil die Chemische Industrie wie der Henkel-Konzern. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Dax-Unternehmen hat er die Gewinn-Prognosen erhöht. Zu ihnen zählen auch Autobauer wie Mercedes, die zwar weniger Fahrzeuge verkaufen, aber zu viel höheren Preisen.

Die verlangt auch die Deutschen Telekom. Sie wurde bereits dafür kritisiert, dass sie in der Krise mehr bei den Grundgebühren berechnet. Viele Exportfirmen können Einbußen durch Russland-Sanktionen sowie ein schwächeres Geschäft in Europa und in China mehr als wettmachen auf anderen Märkten wie in den USA. Darauf deuten Daten der Wirtschaftsagentur Bloomberg hin.

Einige Dax-Konzerne legen zum Teil auf allen Märkten zu

Am stärksten wachsen die Dax-Konzerne der Unternehmensberatung EY zufolge in Nordamerika, wo sie in diesem Jahr beim Umsatz um 23 Prozent zulegen dürften. Dort erzielen sie gut ein Drittel aller Erträge weltweit.

Auf den asiatischen Märkten, wo es in China nicht mehr so gut läuft wegen Maßnahmen der Regierung gegen Corona, beträgt das erwartete Wachstum immer noch sieben Prozent. Aber auch in Europa, dem wichtigsten Markt, sollen für die 40 Dax-Unternehmen immer noch plus vier Prozent möglich sein.

US-Konzerne geben bei Hightech und Internet die Richtung vor

Wegen der boomenden Wirtschaft in Amerika, die trotz Zinserhöhungen weiter wächst, haben die Konzerne dort ihre europäischen Konkurrenten weiter abgehängt. Die 500 größten US-Konzerne haben ihren Vorsprung bei Gewinnen und Renditen seit der Corona-Krise weiter ausgebaut.

Egal ob Pharmahersteller, Einzelhandel oder IT, viele US-Unternehmen liegen weltweit vorn. Das gilt insbesondere für die großen Technologiekonzerne Alphabet, Apple und Microsoft. Sie sollen in diesem Jahr netto etwa 245 Milliarden Dollar verdienen. Das wäre doppelt so viel wie alle 40-Dax-Konzerne zusammen. Für die deutsche Wirtschaft insgesamt ist die Bundesbank dagegen inzwischen pessimistisch.