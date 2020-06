Krise bei Karstadt Kaufhof: Warten auf Filialschließungen

Angeblich wissen bisher noch nicht einmal die Geschäftsführer und die Beschäftigten vor Ort, ob ihre Filiale vor dem Aus steht, heißt es in auf BR-Nachfrage. Sie sollen am Mittag darüber informiert werden.

Laut Verhandlungskreisen stehen 62 der insgesamt 172 Standorte von Karstadt und Kaufhof auf der Streichliste. Wie viele davon in Bayern geschlossen werden sollen, ist bisher nicht bekannt. Laut Gewerkschaft gibt es im Freistaat noch 27 Filialen und zwei Sporthäuser. Sollten bundesweit auch von denen einige geschlossen werden, würde sich die Zahl der insgesamt betroffenen Filialen noch erhöhen.

Betriebsversammlungen geplant

Was das für die rund 28.000 Beschäftigten bedeutet, sollen sie in Betriebsversammlungen erfahren. Die letzten Tage wurde wohl ein Sozialtarifvertrag geschlossen. Der regelt die Konditionen, wenn Mitarbeiter den Konzern verlassen müssen. Angeblich ist inzwischen vom Tisch, dass auch in Bestandsfilialen ein Teil der Belegschaft das Unternehmen verlassen muss.

Corona-Pandemie verschlechtert die Lage

Verdi hatte zudem immer wieder ein konkretes Zukunftskonzept vom Management eingefordert, an dem die Belegschaft beteiligt werden sollte. Der Handelsriese war durch den Lock-Down im Zuge der Corona-Pandemie ab Mitte März in eine schwere Krise geraten und musste Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen.