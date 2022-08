Krimitipp: Wie ein Oligarch seinen Widersacher jagt

Eine eigene Jacht vor Nizza, Privatlehrer, der echte Chagall im Landhaus: Der Familie des russischen Oligarchen Wolodja Slawin geht es in Frankreich nicht schlecht. Alles scheint in Ordnung, bis der Journalist Anton Quint die Geschäftsbeziehungen von Slawin an die Öffentlichkeit bringt.

Journalist gegen Oligarch: ein erbitterter Kampf

Jemand, der sein Geld außer Landes bringt, Immobilien in Frankreich, das passt so gar nicht in das Bild des patriotischen Oligarchen, der daraufhin mit seiner Familie nach Moskau zieht und in den russischen Staatsmedien gegen die Feinde des Vaterlandes wettert. Und zu denen gehört für ihn auch der Journalist Quint, den er dazu bringen will, das Land zu verlassen.

"Wieso denn gleich umbringen? Hab ich jemals wen umgebracht? Hast Du je gehört, dass Slawin wen weggeräumt hätte? Mein Ruf ist mir viel wert. Hab ich etwa gesagt: Legt ihn um?" Zitat aus "Die Jagd"

Die Handlanger des Oligarchen sollen den Reporter nicht töten, sondern zermürben, dazu bewegen, Russland den Rücken zu kehren. Und so beginnt die Jagd. Allerdings erst im zweiten Teil des rund 270 Seiten starken Buches. Bevor sie eröffnet wird, lernt man die Jäger und den Gejagten kennen. Den Journalisten Anton Quint, der es als moralische Verpflichtung sieht, seine Recherchen zu veröffentlichen.

"Die Leute, die dem pathetischen Patriotismus dieses Slawin auf den Leim gehen, müssen wissen, wie und wo er wohnt. Bei diesen Dokumenten geht es nicht um meine Entscheidung, da geht es nicht darum, ob ich sie publizieren will oder nicht, sondern darum, dass ich verpflichtet bin, das zu veröffentlichen." Zitat aus "Die Jagd"

Und dann sind da natürlich die beiden Handlanger des Oligarchen, die die Jagd auf Quint durchführen. Außerdem lernt man die Geschäftspraktiken von Slawin kennen.

"Saubere Geschäfte" von Plünderungen bis Geldwäsche

Von Plünderungen in Wohnanlagen bis hin zur Geldwäsche, die man wörtlich nehmen muss. So ist es ihm gelungen, bei der Sprengung von Geldautomaten mit Farbe besprühte Scheine so zu reinigen, dass sie hinterher wieder wie neu sind. An den Schreibstil Filipenkos muss man sich erst gewöhnen, sich auf ihn einlassen. Verschiedene Erzählstränge wechseln sich teilweise stakkatohaft und abrupt ab, so dass es manchmal schwer fällt zu folgen.

Für Leser ist der Thriller eine Herausforderung

Erst im zweiten Teil, wenn die eigentliche Jagd beginnt, kehrt so etwas wie eine klare Struktur ein. Wer sich auf das Experiment einlässt, wird jedoch rauschhaft hineingezogen in die Welt von Filipenko. Den staatsnahen Oligarchen, der im Staatsfernsehen die heile Welt verkündet, den unbeirrbaren Journalisten, der nicht aufgeben will und den Jäger. Einer, der sich in seiner Jugend einst selbst mit dem Kopf in der Schultoilette wiederfand und nun den Spieß umdreht und Anton Quint mit seinem Kompagnon das Leben zur Hölle macht.

Drohungen und Schlafentzug – Die Jagd beginnt

In der Nachbarwohnung quartieren sie Schauspieler ein, die Tag und Nacht die Musik aufdrehen und Quint um den Schlaf bringen. Vor der Tür stehen Kampfhunde und fletschen die Zähne, in der Presse erscheinen negative Berichte.

"Alles was in diesem Land passieren kann, soll ihm jeden Tag passieren. Unhöfliche Kellner, rabiate Chauffeure. Wir füttern seine Paranoia. Ich führe seine ganze Welt gegen ihn ins Feld. Objekt der Repression soll nicht der Körper sein, sondern der Geist." Zitat aus "Die Jagd"

Und so zieht sich die Schlinge immer weiter zu. Die Leser leiden mit dem Gejagten mit, wenn das eigene Umfeld gegen ihn aufgehetzt wird, spüren seinen Schlafmangel.

Seichte Unterhaltung? - Fehlanzeige

Und spätestens wenn der Gedanke im Raum steht, seine Ehefrau zu vergewaltigen, nimmt die schlechte Laune Überhand. Wer seichte Unterhaltung und ein Happy End sucht, für den ist die Jagd von Sasha Filipenko nichts, wer hingegen bereit ist, sich hineinziehen zu lassen in eine rauschhafte Kritik der Zustände in Russland, wird dieses Buch so schnell nicht vergessen.

"Die Jagd" von Sasha Filipenko ist im Diogenes Verlag erschienen und kostet 23 Euro.