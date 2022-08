Krimitipp: Cool, lässig, ermordet – Start-up-Crew in Not

Im Thriller "Das Chalet" nimmt sich Autorin Ruth Ware die hippe Start-up Szene vor. Wer Glück hat, der kann mit einem solchen jungen Unternehmen viel Geld verdienen und, zum Beispiel, der Führungsriege einen luxuriösen Kurzurlaub gönnen. Ungut jedoch, wenn nicht alle überleben.

Die Welt der Schönen und Erfolgreichen

Sie sind so hipp. Und so lässig. Und diese Tatsachen müssen sie natürlich der ganzen Welt auf ihrer Website mitteilen.

"Über uns: Hey, wir sind Snoop. Schaut vorbei, schickt uns eine Nachricht, snoopt uns – was immer Ihr wollt. Wir sind cool. Ihr auch?" Zitat aus "Das Chalet"

Snoop ist ein Start-up, und das funktioniert so: wenn irgendwo auf dieser Welt jemand ein Musikstück hört, kann sich ein anderer dazu schalten und mithören – in Echtzeit. Vorausgesetzt, beide sind bei Snoop angemeldet. Interessant wird das, wenn Fans ihren Idolen folgen wollen. Für die Firma läuft das gut.

Urlaub in der Luxusunterkunft

Deshalb gönnen sich Gründer und Führungsriege eine Auszeit in den Bergen. Da sind zum Beispiel:

"Topher St. Clair-Bridges: Wer weiß, wo der Frosch die Locken hat? Wenn einer das von sich behaupten kann, dann Toph. Wenn er nicht an seinem Schreibtisch sitzt, ist er beim Freestyle-Skiing in Chamonix… ." Zitat aus "Das Chalet"

Und seine ehemalige Partnerin:

"Eva van den Berg: Von Amsterdam nach Sydney, von New York nach London, ihre Karriere hat Eva um die ganze Welt geführt." Zitat aus "Das Chalet"

Ein Übernahmeangebot gibt es auch – ein durchaus lukratives. Deshalb hat sich die erfolgreiche Führungsebene der Social-Media-Crew im Winter in ein Luxus-Chalet in den französischen Alpen eingemietet. Mit eigener Hausdame und einem perfekten Koch. Und: absoluter Alleinlage. Das Domizil ist nur mit der Standseilbahn zu erreichen.

Viel Schnee und eine Lawine

Doch egal, wie hipp und lässig man an den Job rangeht – irgendwann geht es auch ums Finanzielle. Die einen wollen die Übernahme, die anderen nicht. Die ehemalige Sekretärin Liz kann sich noch nicht entscheiden.

Die Stimmung ist trotz Champagner angespannt. Deshalb geht es am nächsten Morgen erst mal rauf auf die Piste, auch wenn die Fähigkeiten der kleinen Gruppe auf Boards und Skiern sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Dann geht es los: es schneit, eine Frau aus der Gruppe kommt nicht zurück und eine Lawine löst sich. Ab jetzt sind die jungen Leute von der Außenwelt abgeschnitten. Und einer nach dem anderen verschwindet oder wird ermordet.

Kein Handyempfang - keine Chance auf schnelle Rettung

Es ist ein stimmiges Bild, das Autorin Ruth Ware von der hippen und von sich selbst überzeugten Gruppe zeichnet. Seien es die Firmengründer Toph und Eva, der Programmierer, die Marketingchefin oder die ehemalige und schüchterne Sekretärin, die auch mitdarf, da sie Firmenanteile hält.

Schön und amüsant zu lesen ist gleich der Beginn des Buches, an dem sich die Mitarbeiter des Start-ups gewollt witzig vorstellen und die Leserinnen und Leser einen ersten Eindruck bekommen, wie es so läuft bei den Lässigen und Erfolgreichen.

Wer ist der Mörder?

Gut - der Titel "Das Chalet - Mit dem Schnee kommt der Tod" klingt etwas bemüht und schon etwas nach Naturdoku, im englischen Original heißt er "One by One" und beschreibt damit auch die Vorgehensweise des Thrillers: Einer nach dem anderen ist weg – für die, die übrig bleiben, beginnt ein Überlebenskampf, immer mit der Frage: Wer ist der Mörder?

Sommerlektüre trotz Schnee

Eignet sich der Thriller für den Sommerurlaub? Unbedingt – der Schneefall sorgt bei heißen Temperaturen für Abkühlung im Geiste, die Spannung baut sich stetig auf und niemand muss bei diesem Buch befürchten, auf abgesägte Körperteile oder sonstige brutale Details zu stoßen. Und auch wenn es um ein Unternehmen, um Startkapital und eine Übernahme geht – hier ist nichts dabei, was nicht ein jeder versteht, wirtschaftliches Vorwissen ist ganz klar nicht nötig.

Natürlich gibt es auch ein furioses Finale, die ein oder andere Überraschung und als Bonus ein einigermaßen versöhnliches Ende.

Der Thriller "Das Chalet" von Ruth Ware ist beim dtv-Verlag erschienen und kostet 16,95 Euro.