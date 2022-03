Kriegsflüchtlinge privat unterbringen – einfacher als man denkt

Es ist ohne große bürokratische Hürden möglich, ukrainische Kriegsflüchtlinge in einer Wohnung unterzubringen. Wohnungsgeber können Mieter sowie Eigentümer sein oder auch öffentliche Einrichtungen wie Kommunen.

Wer Geflüchteten Wohnraum anbieten will, lässt sich am besten bei einer der zahlreichen Privatinitiativen registrieren, die lokal oder bundesweit tätig sind wie "#Unterkunft Ukraine". Ein bis zwei Wochen dauert es meistens, bis für Familien aus der Ukraine passende Wohnungen gefunden sind, in denen sie auch länger bleiben können.

Eine Bestätigung der Wohnungsgeber mit den Namen der Geflüchteten muss beim Einwohnermeldeamt vorgelegt werden - auch für den Bezug möglicher Sozialleistungen. Zu diesen Leistungen gehören auch die Kosten für die Unterkunft.

Statt Mietvertrag eine Nutzungsvereinbarung abschließen

Viele Kommunen schließen mit Vermietern eine Nutzungsvereinbarung ab. Diese kann auf unbestimmte Zeit laufen und dann gegebenenfalls flexibel beendet werden. Die Kosten für die Wohnungsnutzung werden erstattet. Sie richten sich nach der Zahl der untergebrachten Personen. Auch Nebenkosten werden übernommen, ebenso kleinere Reparaturen.

Kostenlos und ohne Anmeldung erhalten Menschen aus der Ukraine gleich nach ihrer Ankunft bei der Deutschen Telekom eine unbegrenzte Mobilfunkkarte. Dabei genügt die Vorlage des ukrainischen Ausweises. Mit diesem Ausweis können Kriegsflüchtlinge sich wie EU-Bürger frei bewegen und reisen.

Welche Kosten entstehen für die Unterkunft?

Je nachdem, wie weit die Gastfreundschaft geht, können teils auch höhere Kosten anfallen. Alles, was über ein paar Tage hinausgeht, können sich Wohnungsgeber - egal ob sie Mieter oder Vermieter sind - vom Staat erstatten lassen. Kommunen erwarten wiederum Ausgleichszahlungen durch den Bund und die EU. Mit der Unterbringung von Geflüchteten lassen sich also Einnahmen erzielen, die jedoch in der Regel nicht so hoch sind wie auf dem freien Wohnungsmarkt. Wer will, kann einen Teil davon wieder spenden – zum Beispiel für die Ukrainehilfe.

Wann muss der Wohnungsgeber eine Zustimmung einholen?

Mit seinem Vermieter sollte man als Mieter sprechen, wenn die Unterbringung von Geflüchteten länger als ein paar Wochen dauert. Bei mehreren Monaten könnte es sonst Probleme geben - wegen einer Untervermietung ohne Zustimmung, die das Mietrecht untersagt. Für einen längeren Zeitraum ist es besser, wenn Geflüchtete eine abgeschlossene Wohnung haben und nicht nur ein einzelnes Zimmer wie in einer WG. In solchen Zimmern lassen sich aber kurzzeitig im Wechsel immer wieder neue Gäste unterbringen, ohne damit gegen einen Mietvertrag zu verstoßen.

Welche weiteren Tipps geben Hilfsorganisationen?

Bei "#Unterkunft Ukraine" und "Pro Asyl" heißt es, dass die meisten Geflüchteten einfach ihre Ruhe haben wollen. Viele seien traumatisiert und wollten schon gar nicht über ihre Kriegserlebnisse reden. Solche Gespräche sollte man als Laie lieber Therapeuten überlassen. Etwas anderes sei es, den Geflüchteten bei der Bewältigung ihres Alltags, bei Behördengängen oder Einkäufen zu helfen.