Kreative KI: Künstliche Intelligenz verändert die Musikbranche

Eine junge, außergewöhnliche Komponistin könnte anderen Berufsgenossen Konkurrenz machen. Denn: Sie ist eine künstliche Intelligenz.

KI lernt von vorhandener Musik

Schon seit einigen Jahren wird mit KI in der Musikproduktion experimentiert und die Technologie weiterentwickelt. Dabei lernt die Musik-KI von bereits vorhandener Musik, wie Songs aufgebaut sind.

Das Berliner Unternehmen Loudly für KI-basierte Musik, gegründet von Rory Kenny, hat seine Künstliche Intelligenz etwa anhand von zehn Millionen Songs trainiert. Jetzt weiß sie, wie Musik verschiedener Genres aufgebaut ist. Nutzer von Rory Kennys Musik-KI-Programm können in wenigen Klicks ein Lied generieren lassen. Dafür wählen sie ein Genre aus, die gewünschte Länge des Songs und mehrere Elemente verschiedener Instrumente. Den Rest des Komponierens übernimmt die KI.

Gefahr für Komponisten der Gebrauchsmusik

Doch: Wo immer Maschinen Aufgaben übernehmen, könnten sie diese Aufgaben den Menschen wegnehmen. Dr. Ralf Weigand, Vizepräsident des Deutschen Komponistenverbandes, sieht diese Gefahr zumindest für einen Teil der Musikschaffenden. Insbesondere im Bereich von einfacher Gebrauchsmusik, die im Hintergrund von Film- und Fernsehen ertönt, könne ein Computer eine Vertonung in einer Qualität generieren, die ausreichend ist.

Der KI fehlt die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen

Rory Kenny hingegen glaubt nicht daran, dass KI menschliche Musiker ersetzen kann. Denn eine Fähigkeit sei den Menschen vorbehalten:

"Im Herzen aller Musik ist wirkungsvolles Storytelling. Das ist bei jeglicher Kunst und Kultur immer die menschlichste Komponente, diese Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen. Und soweit ich das beurteilen kann, ist keine KI auf der Welt in der Lage, eine Geschichte zu erzählen. Daher sind wir sehr weit weg davon, dass KI irgendwelche Musiker ersetzt." Rory Kenny, Loudly

Neue Berufsfelder dank KI

Für Rory Kenny ist Künstliche Intelligenz vielmehr ein Werkzeug für Musiker, das ihre Arbeit erleichtern kann. KI werde sogar neue Jobs schaffen. In seinem Unternehmen Loudly sind solche Stellen schon besetzt. Dort hat er sogenannte Musik-Informationsgewinnungs-Spezialisten angestellt oder KI-Musik-Entwickler. Diese kennen sich sowohl in der Musiktheorie als auch mit dem Programmieren aus. Kenny prognostiziert, dass Menschen mit diesen Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt in der Musikbranche sehr gefragt sein werden.

Niederschwellige Produktionsmöglichkeit durch KI

Er sieht seine KI als niedrigschwellige Möglichkeit für alle, um Musik zu produzieren, und das auch ohne Know-how. Eigentlich sei es sehr schwierig, Musik zu komponieren und nur wenige Menschen hätten die Fähigkeit dazu. KI-Werkzeuge könnten nun aber einem viel größeren Teil der Bevölkerung das Kreieren von Musik ermöglichen.

"Das wird eine sehr interessante weitere Demokratisierung des Musikschaffens." Rory Kenny, Loudly

Der Vizepräsident des Deutschen Komponistenverbandes, Ralf Weigand, hat eine ambivalente Einstellung gegenüber einer solchen Demokratisierung. Einerseits sei es zu begrüßen, wenn jeder Amateur jede Musik herstellen kann. Andererseits zieht Weigand einen Vergleich mit der Autoproduktion. Wenn alle Fahrzeuge von Robotern hergestellt werden könnten, sei das in gewisser Weise auch eine Demokratisierung. Allerdings führe sie dazu, dass keine Menschen mehr in den Werkshallen arbeiten würden.

Unterschied zwischen menschlicher und KI-Musik müsse erkennbar bleiben

Außerdem sieht Ralf Weigand, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der GEMA ist, einen Musikmarkt, der geflutet ist von KI-basierter Musik, kritisch. Er berge die Gefahr, dass Menschen, die in einem solchen Szenario aufwachsen, gar nicht mehr die Differenzierungsfähigkeit erlangen, menschliche von computergenerierter Musik zu unterscheiden.

"Wenn ich diese Fähigkeit nicht mehr habe, was eine tolle, emotionale, von einem Individuum kreierte Musik ist, dann wird es gefährlich. Dann wird es auch wirtschaftlich gefährlich, weil dann brauche ich keine Musiker mehr. Weil dann langt ja der Computer, der für alle dann weltweit die Musik herstellt." Dr. Ralf Weigand, Deutscher Komponistenverband

Und diese Differenzierungsfähigkeit sei nur durch musikalische Bildung zu erreichen. Es müsse außerdem politisch geregelt sein, dass die Menschen immer an der Spitze der Bewegung stehen. Dazu gehöre auch ein Höchstmaß an Bildung.