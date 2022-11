Kreativ aus der Krise in Franken: Selbsthilfe von Ökoproduzenten

Michael Spitzbarth ist ein Macher – der junge Designer aus Helmbrechts im Frankenwald ist deutschlandweit ein Pionier in Sachen Ökomode. 2008 ging er mit seinem Label "Bleed" an den Start , wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet, aktuell zum "Designer des Jahres" gekürt. Doch ihn quälen schlaflose Nächte – er verzeichnet rund 20 Prozent Umsatzrückgang seit Februar. Die oberfränkische Ökomode-Firma ist kein Einzelfall. "Avocadostore", die größte deutsche Plattform für nachhaltige Produkte, spricht von Einbußen zwischen 20 und 30 Prozent. Und laut Handelsverband HDI schlägt die Kaufzurückhaltung überdurchschnittlich bei Bioprodukten und regional hergestellten Waren durch.

Von Gutschein-Aktion profitieren Firma und Kunden

Doch Jammern hilft nichts, so Designer Spitzbarth – er handelt: Um die Rechnungen der Lieferanten, die Energiekosten sowie die Löhne der 16 Mitarbeitenden zahlen zu können, hat er mit seinem Team einen besonderen Gutschein-Verkauf entwickelt. Die Kunden kaufen jetzt und können die Gutscheine ab Frühjahr 2023 für die neue Kollektion einlösen. "So wollen wir finanziell über den Winter kommen", erklärt Spitzbarth. Und auch die Kunden profitieren: Sie bekommen 20 Prozent mehr Warenwert – also bei einem 50-Euro-Gutschein können sie dann für 60 Euro einkaufen.

Dafür hat der Mode-Unternehmer im Onlineshop und auf den Social-Media-Kanälen massiv Werbung gemacht und ist von der Resonanz der Kundinnen und Kunden überwältigt.

"Also ich war den Tränen nahe, was da an Unterstützung kommt. In den ersten sechs Stunden haben wir über 100 Gutscheine verkauft. Es wurden sogar Gutscheine für 500 und 1.000 Euro gekauft." Michael Spitzbarth, Ökomode-Firma "Bleed" aus Helmbrechts

Brot neben Jeans: Kreative Ideen fürs Sortiment

Die Ökomode vertreibt "Bleed" nicht nur übers Internet und stationäre Händler, sondern auch in einem Werksverkauf am Stammsitz in Helmbrechts. Dort steht zwischen ökologisch und sozialverträglich hergestellter Kleidung ein Tisch mit kulinarischen Schmankerln aus der Region. Neben Kaffee oder Gin gibt es dort beispielsweise auch Schnaps aus dem Frankenwald oder Fichtelgebirge. Nun hat Michael Spitzbarth wieder etwas Neues im Sortiment. Bäckermeister Andreas Fickenscher aus der Nachbarstadt Münchberg bringt gerade Brot in Blechdosen vorbei. "Das ist unser Aromatresor. Wir haben es frischgebacken in die Dosen gefüllt, da kann es nachreifen und hält sich ungefähr ein Jahr", erklärt Bäcker Fickenscher, der auch Brot- und Weinsommelier ist. Man könne das Brot entweder direkt aus der Dose essen oder kurz aufbacken.

Regionale Zusammenarbeit verstärkt

Fickenscher, dessen Familienbetrieb mit fast 400 Jahren eine der ältesten Bäckereien Deutschlands ist, setzt schon lange auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Er machte zum Beispiel mit seinem "Heimatbrot" bundesweit auf sich aufmerksam. Wertschöpfung in der Region halten, das ist ihm wichtig. So hat er verstärkt in einem nahen Umkreis Landwirte gesucht, die zum Beispiel Mohn, Kümmel oder seltene Sorten wie Waldstaudenroggen für das Backhaus anbauen.

Zehn Prozent Umsatzrückgang beim regionalen Bäcker

Qualität hat seinen Preis – das hätten die Kunden in den letzten Jahren auch mitgemacht, so der Bäckermeister. Doch nun müsse er zusätzlich noch die gestiegenen Energiekosten umlegen – das Brötchen kostet aktuell 40 Cent, das Körnerbrötchen fast doppelt so viel. Daher greifen Kunden inzwischen öfter zu billigeren Backwaren in den Discountern statt zum handwerklich gefertigten Brötchen. Die Billig-Ware wird zum Teil von Backfirmen quer durch Europa gefahren. Etwa zehn Prozent betrage der Umsatzrückgang in seinem Handwerksbetrieb, so Fickenscher. "Vor allem am Monatsende kommen weniger Kunden und kaufen weniger."

Neues Standbein mit Sortiment für Supermarkt-Regal

Der Bäckermeister ist für rund 100 Bäcker, Konditoren sowie Verkäuferinnen verantwortlich und entwickelt jetzt neue Absatzmöglichkeiten: Er stellt ein Sortiment für Supermärkte in der Umgebung zusammen. Verschiedene Sorten Brötchen und Brote, Steinofen-Baguette und die "Kuchla", ein traditionelles Gebäck aus Hefeteig. Halbgebacken in der Backstube in Münchberg, werden sie in durchsichtige Taschen aus abbaubarer Cellulose verpackt und dann die Supermarkt-Regale kommen. Ab Anfang 2023 will Fickenscher damit durchstarten – die Resonanz der Supermärkte sei gut.

„Das ist ein Experiment. Doch wir nutzen diese Chance. Wir sind Unternehmer.“ Andreas Fickenscher, Bäckermeister aus Münchberg

Gemeinsam über den "Brotrand" schauen

Gerade in Krisenzeiten seien Kooperationen wichtig – sei es mit den regionalen Supermärkten oder eben mit dem Kollegen aus der Modebranche: "Wir müssen über den Brotrand hinaus schauen", sagt Bäcker Fickenscher und stellt sein Dosenbrot auf den Klamottentisch bei "Bleed". "Das kommt bei unseren Kunden, die ja viel aus dem Outdoor- und Campingbereich kommen, bestimmt an", so Modedesigner Spitzbarth.

Mit mehr Marketing Kunden aufklären

Die beiden oberfränkischen Unternehmen tun, was sie tun können – und fühlen sich dabei oft von der Politik alleingelassen. So müssten die angedachten Lösungen für Verbraucher und Firmen in der Energiekrise schneller umgesetzt werden, fordern sie. Um über den Winter zu kommen, wären schnelle Finanzspritzen wie während Corona hilfreich, betont Spitzbarth. Doch weil da momentan nichts zu erwarten sei, habe er als Selbsthilfe nicht nur seine Gutschein-Aktion entwickelt. Mit seinem Team hat er auch viel Zeit ins Marketing investiert, um die Kunden zu erreichen.

"Wir haben den dreifachen Aufwand für jeden Euro Umsatz." Michael Spitzbarth vom Ökomode-Label "Bleed"

In den regelmäßigen Newslettern macht er nicht nur Werbung für Jeans und Pullover, sondern erklärt auch die aktuelle Situation der Unternehmen.

Forderung: Steuervorteile für Ökoproduzenten