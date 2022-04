Krankschreibung wegen Corona-Infektion: Das gilt

Wer sich zu unwohl fühlt, um in die Arbeit zu gehen, sollte sich an seinen Arzt wenden. Das gilt auch im Fall Corona. Der Beschäftigte hat Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – gleich, ob sie oder er sich hat impfen lassen oder nicht.

Der Arbeitgeber muss den Lohn sechs Wochen lang weiter überweisen. Danach gibt es das geringere Krankengeld von der Kasse. Allerdings nur, wenn der Betroffene auch wirklich arbeitsunfähig ist. Der Arzt prüft das und stellt den sogenannten "gelben Schein", die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), aus.

Bis Ende Mai geht das für bis zu sieben Kalendertage bei einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege auch telefonisch.

Wann sollte ich mich krankschreiben lassen?

Gesundheitsexperten raten auf jeden Fall zur Vorsicht. Wer sich infiziert hat, aber trotzdem wohlfühlt, der kann von zu Hause aus - wenn das möglich ist - weiterarbeiten. Man sollte sich selber gegenüber aber ehrlich sein.

Mit einem "ist doch nicht so schlimm" das Unwohlsein zu übergehen, hilft am Ende niemandem, wie Gewerkschaften und auch Arbeitgeberverbände meinen. Dadurch verschleppe man unter Umständen eine Krankheit. Das könnte gesundheitliche Spätfolgen nach sich ziehen.

Muss der Arzt mich krankschreiben?

Die AU-Bescheinigung, also den gelben Schein, werden der Arzt oder die Ärztin kaum jemandem verweigern, der unter Symptomen leidet und deshalb nicht in der Lage ist, seine Arbeit auszuüben. Wer die Folgen einer Infektion nicht spürt, der allerdings könnte – wo es sich einrichten lässt – im Homeoffice tätig werden. Der Arbeitgeber muss diese Möglichkeit jedoch inzwischen nicht mehr anbieten. Auch ohne Symptome ist der Infizierte aber potentiell ansteckend.

Die Kassenärztliche Vereinigung rät darum ihren Mitgliedern, auch dann grundsätzlich eine AU-Bescheinigung auszustellen, wenn der Patient für seine berufliche Tätigkeit seine Wohnung verlassen muss. Manche Arbeitgeber akzeptieren einen positiven PCR-Test als Krankmeldung. Der DGB Rechtsschutz rät, sich um ein Attest zu bemühen, gerade dann, wenn man Symptome hat. Diese Variante sei sicherer.

Muss ich den Arbeitgeber informieren?

Wie bei jeder anderen Krankheit auch, hat der Arbeitgeber zwar einen Anspruch darauf, das Attest eines Arztes zu verlangen. Das jedoch bescheinigt nur die Arbeitsunfähigkeit und nicht den Grund dafür. Die Firma kann das Attest höchstens in Frage stellen und eine zweite Untersuchung durch einen Amtsarzt verlangen. Diese Mediziner unterliegen ebenfalls der Schweigepflicht.

Auch das Gesundheitsamt, das von der Infektion erfährt und die Isolation anordnet, meldet das nicht an den Arbeitgeber weiter. Ob der Beschäftigte sich aus Rücksicht vor Kollegen trotzdem im Betrieb outet, weil es Kontakte mit anderen Personen gab, das bleibt jedem selbst überlassen.

Muss ich in Isolation und Quarantäne?

Die neue Verordnung zum Infektionsschutz geht von der Eigenverantwortung aus. Die Quarantäne wird in der Regel nicht mehr extra behördlich angeordnet. Die Isolation ist aber weiterhin verpflichtend – heißt es vom bayerische Gesundheitsministerium. Es droht also dem ein Bußgeld, der trotz Infektion am Arbeitsplatz erscheint.

Auf eine Ausnahme weist die IHK für München und Oberbayern hin. Sollte die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer Behörde trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten, wie der Umsetzung von Personal aus anderen Bereichen, durch die Quarantäne oder Isolation gefährdet sein, kann unter Beachtung von Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene zum Schutz anderer Mitarbeiter von der Anordnung der Quarantäne oder Isolation abgewichen werden. Die Entscheidung trifft die zuständige Kreisverwaltungsbehörde.

Was gilt für Kontaktpersonen?

Kontaktpersonen müssen nicht mehr in Quarantäne. Es besteht also kein Grund, sich krankschreiben zu lassen. Auch ein Lohnersatz durch den Staat ist in diesem Fall gestrichen. Wem das Risiko, andere unter Umständen am Arbeitsplatz anzustecken, zu hoch ist, der könnte natürlich für fünf Tage wie bei der Quarantäne von Infizierten freiwillig zu Hause bleiben.

Der Arbeitgeber dürfte allerdings den Lohn streichen, weil ihm der Beschäftigte ja die vereinbarte (Arbeits-)Leistung schuldet. Darauf verweisen Arbeitsjuristen. Anders liegt der Fall, wenn eine Firma Kontaktpersonen oder nicht vom Arzt krankgeschriebene Beschäftigte zur Sicherheit von sich aus nach Hause schickt. Dann müsste das Gehalt weiterhin überwiesen werden.