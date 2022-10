Krankschreibung wegen Corona-Infektion: Das müssen Sie beachten

Was gilt für Kontaktpersonen?

Kontaktpersonen müssen nicht mehr in Quarantäne. Es besteht also kein Grund, sich krankschreiben zu lassen. Auch ein Lohnersatz durch den Staat ist in diesem Fall gestrichen. Wem das Risiko, andere unter Umständen am Arbeitsplatz anzustecken, zu hoch ist, der könnte natürlich für fünf Tage wie bei der Quarantäne von Infizierten freiwillig zu Hause bleiben.

Der Arbeitgeber könnte dann allerdings den Lohn streichen, weil ihm der Beschäftigte ja die vereinbarte (Arbeits-)Leistung schuldet. Darauf verweisen Arbeitsjuristen. Anders liegt der Fall, wenn eine Firma Kontaktpersonen oder nicht vom Arzt krankgeschriebene Beschäftigte zur Sicherheit von sich aus nach Hause schickt. Dann müsste das Gehalt weiterhin überwiesen werden.