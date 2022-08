> Wirtschaft > Krankschreibung per Telefon wird wieder eingeführt

Beschäftigte, die wegen Erkrankung nicht zur Arbeit können, müssen für ein Attest in der Regel in eine Arztpraxis. Doch die Corona-Fallzahlen sind derzeit weiter hoch - und deshalb ist es nun wieder möglich, sich per Telefon krankschreiben zu lassen.