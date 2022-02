Krankmeldungen: Wird Omikron zum Super-GAU ?

Arbeitsunfähig durch Covid-19: Wird die Omikron-Mutante zur Extralast für Bayerns Wirtschaft? Neue Daten deuten darauf hin. Wie eine Blitzumfrage der IHK Würzburg-Schweinfurt unter 480 Unternehmen zeigt, kämpfen in der aktuellen Omikron-Welle rund 90 Prozent der mainfränkischen Betriebe mit Personalausfällen.

Die Firmen reagieren, indem sie Mitarbeiter zeitweise in betroffene Filialen versetzen (in 14 Prozent aller Fälle), indem sie Öffnungszeiten anpassen (in zwölf Prozent aller Fälle) oder indem sie vorübergehend Leiharbeiter und Aushilfen einstellen (ebenfalls in zwölf Prozent aller Fälle). Bei acht Prozent der betroffenen Firmen sind Auftragsstornierungen die Folge, komplette Betriebsschließungen bleiben jedoch die Ausnahme.

Die Daten sind besonders bedeutsam, weil im unterfränkischen Kammerbezirk viele produzierende Unternehmen sitzen, die einen Großteil ihrer Arbeit nicht von der Werkbank ins Homeoffice verlagern können.

Krankmeldungen wegen Omikron belasten Betriebe stärker als Delta

Corona-bedingter Mitarbeiterausfall als Hemmnis für bayerische Unternehmen wird mit Omikron demnach problematischer als noch zu Jahresbeginn bei Delta. Da klagten die Betriebe noch vor allem über Knappheit und Preisexplosion bei Rohstoffen und Material sowie Lieferkettenprobleme aller Art, so eine Umfrage der IHK Oberfranken vom Januar.

Die bayerischen Daten folgen dem Bundestrend. Laut Blitzumfrage des Deutschen Industrie-und Handelskammertages vom 5. Februar bewertet jedes vierte von 370 Firmen die aktuellen Ausfälle als erheblich. Weitere vier Prozent stuften die Lage als kritisch für die Aufrechterhaltung ihrer Angebote ein. In der Auswertung der Umfrage heißt es, die Betriebe rechneten damit, dass sich die Entwicklung in den nächsten Tagen noch verschärfen werde.

Unterschiedliche Auswirkungen in Branchen und Betrieben

Fragt man bei betroffenen Unternehmen verschiedener Branchen nach, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Zwar "haut Omikron mit seiner schnelleren Verbreitungsgeschwindigkeit ganz schön rein", so Geschäftsführer David Bircks von der Rennertshofener DTB-Donau-Trocken-Bau GmbH. Doch das Jonglieren mit noch verfügbarem Personal ist für viele Unternehmen bereits in den vorangegangenen Corona-Wellen zum ungeliebten Alltagsgeschäft geworden. Die bevorstehende Omikron-Welle sei den Unternehmen lange bekannt gewesen und habe zu entsprechenden Vorplanungen geführt, sagt Achim von Michel vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft.

Dabei sind die im Vorteil, deren Geschäftsmodell grundsätzlich besondere Sicherheitsvorkehrungen, Hygiene und Prävention verlangt. Die Martinsrieder ResMed HealthCare GmbH&Co KG etwa hat als Hersteller und Anwender rund ums Atmen mit ihren Geräten ständigen Patientenkontakt. Ansteckung etwa von Lungenkranken durch Außendienstmitarbeiter wäre der Super-GAU für das Unternehmen. "Gerade deswegen kommen wir ganz gut durch diese Krise", meint Geschäftsführerin Isabel Kröniger und verweist auf intensive Hygienekonzepte, die schon vor Omikron laufend angepasst wurden. Tatsache ist: Trotz Omikron hat das Unternehmen bislang keinen höheren Krankenstand zu verzeichnen als sonst im Winter.

Quarantäneregeln nach wie vor belastend

Neben dem krankheitsbedingten Ausfall belasten vor allem die Quarantäneregeln. Laut Konjunkturumfrage der IHK Schwaben vom Jahresbeginn beklagte fast die Hälfte aller Unternehmen (45 Prozent) negative Folgen, da Mitarbeiter aufgrund von Quarantäne ausfallen. Das gilt auch für die Ingolstädter Gebrüder Peters GmbH. Der Gebäudetechnik-Betrieb will noch nicht von "Personalnot" sprechen. Das könne sich aber sehr schnell ändern.

Dass eher bürokratische Hemmnisse als aktuelle und zukünftige Corona-Mutationen das überlagernde Problem sein könnten, legt auch der Blick auf die Logistikbranche nahe. Ein einzelner Fahrer im Lkw sei bei Omikron ebenso stark oder gering ansteckungsgefährdet wie vorher mit Delta,

Omikron als Verstärker bestehender Probleme

Die Probleme bestanden bereits vor Omikron, etwa beim grenzüberschreitenden Verkehr osteuropäischer Fahrer, deren Impfung in Deutschland nicht anerkannt werde, meint Ulrich Pfaffenberger vom Landesverband bayerischer Spediteure. Verstärkt werde die Personalnot auch durch die Praxis der Versicherer, die nicht haften, wenn zum Beispiel infizierte Fahrer in Unfälle verwickelt würden. Viele Betriebsleiter gingen daher auf Nummer Sicher und lassen die Mitarbeiter auch bei kleiner Erkältung lieber daheim.

Weil die normalen Grippeinfektionen noch dazukommen und altbekannte Probleme sich mit der neuen Omikronwelle vermischten, spricht Geschäftsführer Josef Heiß vom Transportdienstleister BTK-Logistik von einer "Dimension, die wir so noch nicht erlebt haben. Jetzt darf keiner mehr ausfallen."

Weil man aber noch Schlimmeres erwartet habe und die Belegschaft zusammenhalte, müssten noch keine Aufträge abgelehnt werden. Man habe aber großen Respekt vor den kommenden drei Wochen.

Gewerkschaften sehen unzumutbare Mehrbelastung

Auch für die Gewerkschaften wirkt Omikron aus Arbeitnehmersicht eher als Verstärker bestehender Probleme. So will die Gewerkschaft Verdi gegen neu erlassene Allgemeinverfügungen der bayerischen Regierungsbezirke klagen. Demnach dürfen Arbeitgeber im Falle eines Falles bis zu zwölf Stunden Arbeitszeit anordnen, auch Sonntagsarbeit ist erlaubt.

Die Abwärtsspirale aus Arbeitsverdichtung und Intensität werde durch Omikron nur noch intensiver, weist Verdi etwa auf die Lage in den Pflege-und Heilberufen hin. Betroffen seien alle, die zum Dienst erscheinen und in Jobs arbeiten, wo ohnehin bereits "auf Kante genäht" werde. Für Verdi Bayern-Sprecher Hans Sperr schlicht "frech und unverschämt".

Belastbare Krankenstands-Zahlen frühestens Mitte März

Ob und wie Omikron die Personalnot in Bayerns Betrieben verstärkt hat, wird sich frühestens Mitte März zeigen. Dann können die Krankenkassen belastbare Daten melden. Nicht erfasst bleiben dabei allerdings die zahlreichen Quarantänepflichtigen. Für die Unternehmen ist es im Moment auch zweitrangig, ob Personal wegen Omikron, Grippe oder aus anderen Gründen fehlt. Jede Krankmeldung ist zur Zeit eine zu viel.