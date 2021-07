Zu hohe Ausgaben: Betriebskrankenkassen schlagen Alarm

Einen unkalkulierbaren Anstieg der Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung sagen die bayerischen Betriebskrankenkassen voraus. Dieses Jahr werden die Kassen um 7 Prozent mehr Geld ausgeben, erwartet der BKK-Landesverband.

Die Einnahmen bleiben mit einem Anstieg um 2,3 Prozent weit dahinter zurück. Der Verwaltungsrat des BKK-Landesverbandes, in den – im Rahmen der Selbstverwaltung - Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften sowie andere Arbeitnehmerorganisationen Vertreter entsenden, fordert deshalb eine andere Gesundheitspolitik.

Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU betreibt nach Ansicht des BKK-Verwaltungsrates eine – so wörtlich – "rein ausgabenorientierte Klientelpolitik". Der Minister erfülle gerne Wünsche von Krankenhäusern, Ärzteverbänden und Pharmaindustrie – und denke zu wenig an die Beitragszahler.

Gleichzeitig sei aber zusätzlicher Bedarf vor allem in einem Bereich absehbar, warnen die BKKs: Die Corona-Pandemie bringe psychische Belastungen mit sich. Dadurch würden vermehrt entsprechende Therapien nötig, was eine "enorme Welle an zusätzlichen Ausgaben" auslöse, sagen die Betriebskrankenkassen voraus.