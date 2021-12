Krankenkassen: Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung

Die größte Betriebskrankenkasse, die Siemens BKK, hat es schon bekannt gegeben: Sie geht mit einem stabilen Beitragssatz ins nächste Jahr. Auch der Vorstand der Barmer hat für die Verwaltungsratssitzung einen entsprechenden Beschluss empfohlen. Die Beitragssätze werden 2022 nicht erhöht. Die Nummer eins und Nummer drei der bundesweiten Kassen, die Techniker Krankenkasse und DAK, bleiben ebenfalls beim unveränderten Beitragssatz und werden 2022 nicht teurer.

Warum die Krankenkassen ihre Beiträge nicht erhöhen

Dass die großen Kassen trotz hoher Ausgaben durch Corona mit stabilen Beitragssätzen ins neue Jahr gehen können, hat zwei Gründe: Die Ausgaben für die Behandlung von Covid-Kranken sind zwar beträchtlich. Aber weil viele planbare Operationen verschoben wurden und werden, fallen auch nicht die Kosten an, die mit diesen OPs verbunden wären.

Außerdem hat die Bundesregierung auf gut 21 Milliarden Euro, die die Kassen sowieso als Steuerzuschuss erhalten sollten, kurz vor Jahresende weitere sieben Milliarden draufgelegt. Damit soll das Versprechen eingehalten werden, dass die Gesamtsumme aller Sozialversicherungsbeiträge, also von Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, nicht über 40 Prozent steigt.

Manche Kassen senken den Beitrag, andere erhöhen

Zum Beispiel die BKK Gildemeister Seidensticker, die Continentale und die Bertelsmann BKK senken ihre Beiträge im neuen Jahr. Die hkk Krankenkasse aus Bremen hat nach wie vor die niedrigsten Beiträge. Im kommenden Jahr steigt der Beitrag in dieser Krankenkasse von 0,39 Prozent in diesem Jahr auf 0,69 Prozent in 2022.

Wann ein Krankenkassenwechsel möglich ist

Wer unzufrieden mit seiner Krankenkasse und mindestens zwölf Monate Mitglied ist, kann sich jederzeit eine neue Kasse suchen. Anders als in der Privatversicherung muss jede gesetzliche Krankenkasse jeden aufnehmen, der unter die Versicherungspflicht fällt, unabhängig vom Alter oder Vorerkrankungen.

Wenn eine Kasse den Beitrag zum Jahreswechsel anhebt, haben auch diejenigen, die noch keine zwölf Monate dabei sind, ein Sonderkündigungsrecht – es gilt bis Ende Januar. Inzwischen sei es sehr einfach, von einer gesetzlichen Kasse zu einer anderen zu wechseln, sagt Arne Weinberg von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Wie der Krankenkassenwechsel funktioniert

Mittlerweile ist es so, dass man nicht mehr ein Kündigungsschreiben an die alte Krankenkasse schickt, sondern dass man sich unmittelbar an die neue, gewünschte Krankenkasse wendet. Diese teilt im elektronischen Meldeverfahren der bisherigen Krankenkasse mit, dass der Versicherte jetzt Mitglied bei der neuen Krankenkasse sein möchte.

Der Großteil der Leistungen ist bei den gesetzlichen Kassen zwar identisch. Aber es gibt Unterschiede bei den sogenannten Satzungsleistungen oder auch im Service, die es nach Ansicht der Verbraucherzentralen sinnvoll machen, erst einmal zu prüfen, ob sich ein Wechsel wirklich lohnt.