Krankenhauskonzern Helios gibt Klinik in Volkach ab

Der Krankenhauskonzern Helios trennt sich von seiner Klinik in Volkach (Lkr. Kitzingen) und zwei angeschlossenen Facharztpraxen. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert. "Uns war es sehr wichtig, sowohl die Klinik als auch die beiden Facharztzentren, die sich gegenseitig ergänzen, als Ganzes zu erhalten. Aufgrund der geringen Größe, den größeren Distanzen zu unseren anderen Einheiten und dem starken Wettbewerb im Bereich der Orthopädie und Endoprothetik in unmittelbarer Umgebung sind ein Ausbau und eine Eingliederung des Standorts ins Helios Netzwerk der Zukunft jedoch nicht sinnvoll", so Francesco De Meo, CEO von Helios.

Neuer Betreiber schon gefunden

Neuer Betreiber für die Klinik und die beiden Facharztzentren wird nach Angaben von Helios Remedium Healthcare sein. Der Übergang der Helios Klinik Volkach sowie des Facharztzentrums Würzburg ist für das vierte Quartal 2021 und des Facharztzentrums Volkach im ersten Quartal 2022 geplant. Zu finanziellen Details haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. "Mit dem Fachkrankenhaus in Volkach und den beiden kooperierenden Facharztzentren haben wir drei medizinische Einrichtungen mit einem hervorragenden Ruf und einer exzellenten medizinischen Qualität gewinnen können", sagt der neue Geschäftsführer Simon Machnik von Remedium.

Zum Artikel: Bürgerinitiative kämpft für Erhalt der Chirurgie in Ebern

Arbeitsplätze langfristig sichern

Das Ziel sei es, eine hochwertige, wohnortnahe medizinische Versorgung nachhaltig zu sichern und die Standorte gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern medizinisch und strategisch weiterzuentwickeln. „Wir wollen das bestehende Fachspektrum ausbauen und mit einem Wachstumskurs auch alle Arbeitsplätze langfristig sichern“, so Machnik. Bis 1992 war das Haus unter dem Namen Kreiskrankenhaus Volkach in öffentlicher Hand. 1993 wurde es von den privaten Asklepios Kliniken übernommen, 1997 wurde das Haus Teil der Helios Kliniken GmbH Berlin.

Riesiger Krankenhauskonzern

Helios ist nach eigenen Angaben Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund 120.000 Mitarbeitern. In Deutschland verfügt Helios über 89 Kliniken, rund 130 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und sechs Präventionszentren. Jährlich werden in Deutschland rund 5,2 Millionen Patienten behandelt, davon 4,1 Millionen ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland 73.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro.