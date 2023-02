Krankenhausgesellschaft warnt vor Panik wegen Klinik-Reform

Die Kliniken in Deutschland sollen ihre Kräfte bündeln: Große Krankenhäuser sollen qualitativ hochwertige Untersuchungen und Operationen anbieten, kleinere sollen sich eher auf die Pflege konzentrieren – so sieht es ein Reform-Entwurf vor, den Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) in Auftrag gegeben hat.

Für Bayern könnte das bedeuten, dass rund 40 Prozent der Kliniken, die heute noch eine Geburtshilfe oder eine Urologie haben, solche Angebote streichen müssten – so hat es die Bayerische Krankenhausgesellschaft BKG errechnet. In anderen Bundesländern könnten sogar 70 Prozent der Standorte mit Fachabteilungen verschwinden.

Krankenhausgesellschaft: Versorgung von Patienten ist gesichert

Das sei aber so realitätsfremd, dass Patienten oder Klinikpersonal erstmal nicht um Standorte bangen müssten, sagt der Geschäftsführer der BKG:

"Im Moment muss man sich keine Sorgen machen, weil die Versorgung ist gesichert, und die Vorschläge über die beraten wird, sind auch erstmal nur Vorschläge einer Regierungskommission." Roland Engehausen, Bayerische Krankenhausgesellschaft BKG

Dennoch Kritik an bisherigen Plänen zur Klinik-Reform

Die Krankenhausgesellschaft wollte deutlich machen, so Engehausen, dass diese Vorschläge nicht umsetzbar seien, aber eine Reform nötig sei. Diese Reform müsse gemeinsam von allen Akteuren besprochen werden. "Und erst dann kann man auch sehen, was wirklich kommt", ergänzt Engehausen.

Der ursprüngliche Plan der Bundesregierung, dass zum Beginn des nächsten Jahres eine Klinikreform in Kraft tritt, werde sicher nicht eingehalten, heißt es von der Krankenhausgesellschaft. Sie setzt auf eine Reform, die in aller Ruhe umgesetzt wird. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft BKG ist der Zusammenschluss der Krankenhausträger und deren Spitzenverbände in Bayern.