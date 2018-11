Krankenhausgesellschaft fordert mehr Investitionen

Kleinere Standorte erhalten und weiterentwickeln. Und flächendeckend eine qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung sicherstellen. Das haben CSU und Freie Wähler im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Siegfried Hasenbein, bewertet die Vereinbarung positiv. Es sei wichtig, die Krankenhäuser strukturell weiterzuentwickeln. Denn die Anforderungen an Qualität, Personal und bauliche Strukturen würden steigen. Allerdings stört er sich an der Formulierung, dass man die Investitionsförderung auf Rekordniveau fortsetze.

"Also kann man nicht von einem Rekordniveau sprechen und man sollte bitte nicht davon sprechen, das für die nächsten fünf Jahre festzuschreiben. Das wäre ein Stillstand, der sich auch überhaupt nicht verträgt mit den Ankündigungen im Koalitionsvertrag. Nämlich dass man Spitzenmedizin und Höchstleistungen an allen Standorten will. Das erfordert mehr Investitionen.“ Siegfried Hasenbein, Bayerische Krankenhausgesellschaft

Krankenhäuser sollen zu Gesundheitszentren werden

Außerdem spricht sich Hasenbein dafür aus, Gesundheitszentren zu etablieren. Kliniken sollten neue Leistungsfelder bekommen, wie fachärztliche ambulante Behandlung, Kurzzeitpflege oder Rehabilitation. Die Krankenkassen fordern schon seit langem Strukturreformen. Weniger Kliniken, die spezialisierter sind, das würde Kosten sparen und sei gut für die Patienten. Denn die hohe Anzahl der Kliniken führt dazu, dass einige Kliniken manche Operationen nur gelegentlich durchführen.

Kosten in Bayerns Krankenhäusern explodieren

In Bayern explodieren die Kosten für die Krankenhäuser. Im vergangenen Jahr wurden 16,4 Milliarden Euro ausgegeben, ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Großteil machen dabei mit 10 Milliarden Euro die Personalkosten aus. Für jeden stationär behandelten Patienten fallen mittlerweile im Schnitt 4.763 Euro Kosten an, knapp 800 Euro mehr als noch zu Beginn des Jahrzehnts. Das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes.