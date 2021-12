Krankenhausgesellschaft fordert deutlich mehr Geld für Pflege

Wer in der Pflege arbeitet, tut das nicht nur wegen des Geldes – aber Geld spielt, wie in allen Berufen, eine wichtige Rolle. Davon ist die Bayerische Krankenhausgesellschaft fest überzeugt.

Um mehr Menschen für Pflegeberufe zu gewinnen, sei deshalb eine bessere Bezahlung nötig. "Die Vergütung der Pflege muss sich deutlich steigern," sagt Roland Engehausen von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. "Dauerhaft, nicht nur über Bonuszahlungen oder auch Erschwerniszulagen, sondern auch die normale Vergütung in der Pflege muss sich weiterentwickeln. Das passiert auch, aber es passiert so scheibchenweise, so stückweise. Und wir glauben, es ist jetzt an der Zeit, dass es wirklich einen ordentlichen Sprung gibt."

Durch Zuschläge 230 Euro mehr pro Monat

Der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten der Bundesländer, der auch etwa für die Uni-Kliniken gilt, sei bei vielen Betroffenen nicht gut angekommen, sagt Engehausen. Nach Berechnungen der Gewerkschaft Verdi bekommen zwar beispielsweise Intensivpflegekräfte durch Zuschläge 230 Euro mehr pro Monat.

Doch die Erhöhung der Grundgehälter um 2,8 Prozent, die zum Dezember des nächsten Jahres greift, fühle sich für viele Beschäftigte mager an, sagt Engehausen. Deshalb sei mehr Geld aus dem Steuertopf nötig, um die Pflege deutlich besser zu stellen, fordert der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft.