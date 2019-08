Krank im Urlaub! Was tun?

Husten, Schnupfen, Fieber: Ausgerechnet im Urlaub das Bett hüten zu müssen, kommt nicht nur zur unpassenden Zeit, es dient auch nicht gerade der Erholung. Doch genau dafür sind die Urlaubstage ja da. Deshalb werden diese Krankheitstage laut Gesetz auch nicht auf den Jahresurlaub angerechnet.

Krankschreibung erforderlich

Es reicht aber nicht, wenn der wieder gesundete Arbeitnehmer dem Chef anschließend davon berichtet. Auch bei Krankheit im Urlaub gilt: Der Arbeitgeber muss schnellstmöglich informiert werden, auch aus dem Ausland. Am besten, der Erkrankte ruft an oder schickt eine E-Mail.

Außerdem gelten die auch sonst üblichen Nachweispflichten, will er die Urlaubstage nicht opfern und stattdessen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bekommen. Das bedeutet: Auch im Ausland muss ein Arzt bestätigen, dass der Beschäftigte arbeitsunfähig ist und die Bescheinigung muss auf dem schnellstmöglichen Weg die Personalabteilung erreichen.

Reise zum Urlaubsort trotzdem möglich

Die Personalabteilung hat dabei im Urlaubsfall sogar das Recht, den Nachweis schon vom ersten Krankheitstag an zu verlangen - statt wie üblich erst ab dem vierten Tag. Und auch die Krankenkasse sollte informiert werden.

Die Reise abbrechen oder gar nicht erst antreten muss der Erkrankte nicht unbedingt. Schließlich ist es gleich, ob man eine starke Erkältung nun im Bett zu Hause oder in dem eines Hotels auskuriert. Man darf nur nichts tun, was eine schnelle Genesung behindert, also zum Beispiel ein Bad im kalten Bergsee. Um Streit zu vermeiden, sollte man sich von einem Arzt bestätigen lassen, dass die Reise das Gesundwerden nicht verhindert.

Urlaub hinterher neu beantragen

Die durch Krankheit entgangenen Urlaubstage müssen gutgeschrieben und anschließend neu beantragt werden.