Kostendruck und Fachkräftemangel überschatten Handwerksmesse

Selten war die Stimmung auf der Internationalen Handwerksmesse so angespannt, wie in diesem Jahr. Der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass die Energiepreise drastisch steigen. Aber auch viele Materialien sind knapp und teuer geworden.

Kosten sind deutlich gestiegen

Vor allem auf dem Bau haben die Preise deutlich angezogen, beklagt Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Ob das der Baustahl sei oder ob Aluminium, Zementprodukte oder Dämmstoffe. Überall hake es und vor allem könnten Betriebe keine stabile Kalkulation durchführen. Die Preise entwickelten sich so schnell, dass man Angebotszusagen nicht mehr halten könne und wenn man sie halte, laufe man ins Minus. Minusgeschäfte, die könne kein Betrieb auf Dauer verkraften. Wollseifer fordert deshalb, die Betriebe nicht weiter zu belasten.

Handwerk fordert Entlastung

Der Handwerkspräsident kritisiert etwa die geplante Anhebung der Krankenkassenbeiträge um 0,3 Prozentpunkte. Das würde für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Handwerk fünf Milliarden Euro Mehrkosten bedeuten. Das wolle man nicht, so Wollseifer, und werde das auf der Messe auch deutlich ansprechen. Und was hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Gepäck? Ein Belastungsstopp oder gar eine Entlastung bei den Energiekosten? Fehlanzeige. Die Energiepreise seien hoch, das treffe alle Menschen und Branchen, alle Gewerke in Deutschland und sicher auch das Handwerk. Die würden weitergegeben werden an die Bürgerinnen und Bürger, die Konsumenten und die Verbraucherinnen und Verbraucher, das sei die bittere Nachricht. Man könne natürlich politisch dafür sorgen, dass diese Weitergabe gerecht abgefedert werde. Man könne sie nicht nehmen, so Habeck weiter.

Sorge vor geringeren Gaslieferungen

Große Angst hat das Handwerk, dass die Gaslieferungen gedrosselt werden, da viele Betriebe darauf angewiesen sind. Dabei sind Unternehmen in der aktuellen Situation besonders gefordert. Aufgrund der Energiewende gilt es, Heizkessel auszutauschen und Häuser zu dämmen. Das Problem neben den hohen Kosten ist, dass es viel zu wenige Beschäftigte gibt.

Großer Mangel an Fachkräften

Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen bundesweit 250.000 Fachkräfte. Ein Teil von ihnen könne aus dem Ausland kommen, meint Wirtschaftsminister Habeck. Man müsse die Zuwanderung gezielt organisieren. Man wolle Geduldeten, die fünf Jahre hier lebten, unsere Sprache sprächen, unsere Nachbarn und Freunde seien und teilweise in den Berufen schon tätig seien, dauerhafte Aufenthaltstitel geben, so Habeck. Ohne mehr Nachwuchs aus dem eigenen Land könne man den Fachkräftemangel aber nicht in den Griff bekommen, sagt Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Das Problem sei, dass die Zahl der Schulabgänger sinke und außerdem immer mehr von ihnen lieber studieren, als eine Ausbildung zu machen. Es sei in der Vergangenheit immer so gewesen, dass die akademische Bildung immer vorne im Fokus gestanden habe. Aber diese Zweiklassengesellschaft der Bildung müsse jetzt aufhören. Die Bildungspolitiker dürften die berufliche Bildung nicht länger als Stiefkind der Bildung betrachten. Wollseifer fordert eine bessere Förderung der beruflichen Bildung. Sie sollte mit dem Studium per Gesetzt gleichgestellt werden, fordert das Handwerk.

Fachkräftemangel und steigende Preise werden sicher auch am Freitag zu Sprache kommen. An dem Tag trifft Wollseifer am Rande der Handwerksmesse zusammen mit anderen Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaftsverbände auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In diesem Jahr dürfte dieses Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft eher ein Krisengespräch werden.