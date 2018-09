29.09.2018, 07:47 Uhr

Korruption bei Siemens in China

Vor zwölf Jahren stürzte ein Schmiergeld-Skandal den Münchner Siemens-Konzern in die tiefste Krise seiner Geschichte. Nun wurden in China dutzende Fälle von Schmiergeldzahlungen an Siemens-Kunden aufgedeckt.