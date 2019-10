Konsumklima unter Druck - Verbraucher denken pessimistischer

Die Stimmung der Verbraucher wird etwas pessimistischer. Der GfK-Konsumklima-Index fällt leicht. Demnach prognostiziert die GfK das Konsumklima für November mit 9,6 Punkten (Oktober: 9,8). Die Einkommenserwartung sei auf einem Sechsjahrestief, so Marktforscher Rolf Bürkl:“ Ängste kommen daher, dass es immer wieder Meldungen gab, dass vor allem in der Automobilindustrie Jobs wegfallen könnten.“ Das Risiko, dass Deutschland in eine Rezession rutschen könnte, sei nach Einschätzung der Verbraucher wieder größer geworden.

Auch Einkommensaussichten eingetrübt

Die sinkenden Konjunkturaussichten beeinflussen auch zusätzlich die Einkommensaussichten der Verbraucher, so Bürkl. Die Deutschen gehen davon aus, dass ihre Löhne und Gehälter zukünftig niedriger ausfallen könnten. Allerdings werde weiterhin Geld ausgegeben, gerade in werthaltige Gegenstände: „Die Anschaffungsneigung beleibt weiterhin auf einem hohen Niveau.“

Sparen ist nicht attraktiv

Die Tatsache, dass die Einkommensentwicklung nach wie vor gut ist, lässt die Verbraucher weiterhin ihr Geld ausgeben, so der Marktforscher. Das bewusste Sparen für die Geldanlage sei weiterhin nicht attraktiv, weswegen die Verbraucher gerne konsumieren, so Bürkl. Ein nach wie vor stabiler Arbeitsmarkt sorge derzeit noch dafür, dass die Verbraucher in Kauflaune seien.