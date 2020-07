vor 23 Minuten

Konsequenz aus Wirecard: Scholz will Finanzaufsicht ändern

Seit der Wirecard-Affäre steht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Kritik. Vorwurf: Sie habe bei der Kontrolle versagt und trage eine Mitschuld am Bilanzskandal. Finanzminister Scholz kündigte nun Änderungen bei der BaFin an.