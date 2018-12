Konjunkturtal bereitet Metall- und Elektroindustrie Sorgen

Spürbare Abkühlung in diesem und gebremste Erwartungen für das kommende Jahr: so lässt sich die Stimmung in den bayerischen Metall- und Elektrobetrieben kurz zusammenfassen. Zwar sind die Auftragsbücher noch gefüllt. Aber vielen Unternehmen machen der ungelöste Brexit und die nicht beigelegten Handelskonflikte Sorgen. Und die für die bayerische Wirtschaft wichtige Automobilindustrie bekommt zusätzlich kurz vor Jahresschluss von der EU die verschärften CO2 - Grenzwerte bis 2030 vorgelegt.

Fachkräfte fehlen

Für dieses Jahr rechnet der Verband insgesamt mit einem Wachstum der Branche von 2 Prozent – im nächsten Jahr könnten es nur noch 1,25 Prozent sein. Einen Rekord gibt es bei der Zahl der Beschäftigten mit knapp 870.000. Es könnten noch mehr sein – aber Fachkräfte fehlen. Darum auch begrüßt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt den Entwurf der Regierung für ein Zuwanderungsgesetz, das auch für beruflich Qualifizierte gelten soll :

"Weil es klare Regeln gibt - Arbeitsvertrag, Qualifikation und Sprache – wann jemand zu uns kommen kann. Das halten wir insoweit für einen sehr, sehr guten Schritt". Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Das komplexe Gesetz muss – sollte es denn kommen- aber erst noch in den Firmen erklärt werden.