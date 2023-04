Konjunkturprognose: Habeck blickt optimistisch in die Zukunft

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen rechnet die Bundesregierung mit einem leichten wirtschaftlichen Aufschwung. Sie hat ihre Konjunkturprognose leicht erhöht und erwartet für dieses Jahr ein Plus von 0,4 Prozent.

Die heute von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellte Frühjahrsprojektion fällt damit deutlich optimistischer aus als die Herbstvorhersage. Der Grünen-Politiker sagte, die deutsche Wirtschaft erweise sich nach der Corona-Krise auch in der Energiekrise als anpassungs- und widerstandsfähig.

Scheitelpunkt der Inflation laut Habeck erreicht: "Es geht runter"

Damit ist die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprojektion optimistischer als der Internationale Währungsfonds. Der IWF rechnet für Deutschland in diesem Jahr mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung für dieses Jahr wegen des Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Energiepreise noch eine Rezession befürchtet.

Für Verbraucher eine gute Nachricht: Laut Habeck hat die Inflation ihren Höhepunkt überschritten; sie dürfte aber vorerst hoch bleiben. Für 2023 rechnet die Regierung mit 5,9 Prozent; im nächsten Jahr dann mit 2,7 Prozent. Zum Vergleich: 2022 betrug die Teuerung 6,9 Prozent - der höchste Stand seit Jahrzehnten. Auch die Energiepreise gehen laut Habeck runter, was Unternehmen und Verbraucher allerdings erst später zu spüren bekommen werden.

Arbeitsmarkt leidet unter "dramatischem Fachkräftemangel"

Der Blick auf den Arbeitsmarkt stimmt den Wirtschaftsminister teilweise optimistisch, teils aber auch besorgt. Denn grundsätzlich sei die Lage stabil und robust, so Habeck. Andererseits gebe es inzwischen einen dramatischen Mangel an Arbeits- und Fachkräften.

Für die Politik in Deutschland bedeuten diese Zahlen, "auf einen Wandel der Wirtschaft hinzuarbeiten, um sie robust aufzustellen", wie Habeck es formulierte. Der Minister will dies zielgerichtet tun, nicht nach dem Gießkannenprinzip.

Frühjahrsprojektion Grundlage für Steuerschätzung im Mai

Die Frühjahrs- und Herbstprojektionen sind Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens. Die neue Steuerschätzung des zuständigen Arbeitskreises kommt Mitte Mai. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen orientieren sich an den vorhergesagten Wirtschaftszahlen und stellen ihre Haushalte entsprechend auf.

Bundesfinanzminister Christian Lindner erwartet nach eigener Aussage von der Steuerschätzung "keine Wunder". Der FDP-Politiker sagte, es müsse genau geprüft werden, welche Ausgaben notwendig und welche wünschenswert seien.

Mehr Geld für Kindergrundsicherung und Bundeswehr verlangt

Diese Aussage dürfte wohl auch an seine Kabinettskolleginnen und –Kollegen gerichtet sein. Denn über den Bundeshaushalt 2024 wird innerhalb der Ampel gerade heftig gestritten. Während Lindner die öffentlichen Finanzen konsolidieren, also keine neuen Schulden machen oder Steuern erhöhen will, verlangen einige Minister mehr Geld für ihrer Ressorts. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen etwa hat für die Kindergrundsicherung einen Bedarf von zwölf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr angemeldet. Außerdem fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius mehr Geld für die Bundeswehr: zehn Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für die Armee, unabhängig vom Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Die Haushaltsberatungen laufen – Ausgang offen. Aber höhere Steuereinnahmen würden mehr Handlungsspielraum zulassen und könnten dabei helfen, den Haushaltsstreit in der Ampel zu entschärfen.