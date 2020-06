Konjunkturpaket: SPD-Generalsekretär Klingbeil "sehr zufrieden"

"Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das wird uns helfen, durch eine schwierige Zeit durchzukommen, Arbeitsplätze zu sichern, Unternehmen zu sichern, die Konjunktur zu beleben" freut sich Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, im Interview mit der Bayern 2-radioWelt über das in der Nacht beschlossene Konjunkturpaket.

Klingbeil: Das Ergebnis zählt

Mit Blick auf die vereinbarte Senkung der Mehrwertsteuer betonte Klingbeil: "Am Ende zählt das Ergebnis, das sich in der Diskussion entwickelt hat. Ich finde, das spricht doch für eine Regierung, dass man gesagt hat, 'wir finden da einen gemeinsamen Weg, so können wir schnell den Konsum ankurbeln, so können wir schnell auch Entlastung für alle schaffen'."

Der SPD-Generalsekretär fügte an: "Das Entscheidende für mich ist jetzt, dass die Senkung der Mehrwertsteuer dann auch wirklich bei den Verbrauchern ankommt. Dass die Unternehmen das weitergeben, dass man nicht einfach die Gewinnspanne vergrößert." Ziel sei es, "dass am Ende die Produkte, die Dienstleistung für die Menschen im Land günstiger werden. Also da müssen wir jetzt darauf achten, dass sich da auch alle an die Regeln halten."

Klingbeil machte weiter klar: "In einer Zeit, in der Arbeitslosigkeit steigt, ist es umso wichtiger, dass man jetzt nicht an die guten Instrumente des Sozialstaates herangeht und da sozialstaatliche Leistungen abbaut."