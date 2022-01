Konjunkturdelle trifft Handwerk - mit Ausnahmen

Media

Die Aufträge sind in vielen Handwerksbereichen da – nur an der Abwicklung hakt es immer wieder. Unter anderem wegen Lieferengpässen. Arg in Bedrängnis sind dagegen immer noch viele handwerkliche Dienstleister. Die Aussichten sind aber recht gut.

© BR/Walter Kittel

Bildrechte: dpa-Bildfunk/Daniel Karmann