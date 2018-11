26.11.2018, 12:33 Uhr

Konjunktur: Schlechte Stimmung bei deutschen Unternehmen

Weniger Wachstum und Exporte, politische Risiken in Italien, der Handelsstreit mit den USA und der Brexit - all das drückt in deutschen Chefetagen immer mehr auf die Stimmung. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist deshalb auch im November erneut gefallen.