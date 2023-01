Konjunktur-Prognose 2023: Stimmung leicht gestiegen

Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher steht immer noch stark unter dem negativen Einfluss der hohen Energiepreise. Dennoch sieht der Handelsverband HDE "kleine Schritte" nach oben. Insbesondere die zuletzt optimistischeren Konjunkturaussichten scheinen zur Aufhellung beizutragen.

Die verbesserte Situation der Wirtschaft, die für 2023 erwartet wird, spiegelt sich im HDE-Konsumbarometer, jedoch nicht in den Einkommenserwartungen wider. Befürchtet werden vor allem höhere Abschlagszahlungen für Energie, die zusammen mit der Inflation das real verfügbare Einkommen im neuen Jahr voraussichtlich schrumpfen lassen.

40 Prozent der Unternehmen erwarten Rezession

Die Unternehmen konnten zum Jahresende ihre Produktion trotz rückläufiger Aufträge steigern. Industrie, Baugewerbe und Energieversorger stellten im Dezember zusammen 0,2 Prozent mehr her als im November. Das Bundeswirtschaftsministerium führt das auf eine bessere Belieferung zurück. Die Engpässe sollen 2023 weiter zurückgehen, was gut für die Beschäftigung ist. Ausnahme ist die Bauwirtschaft, in der es rapide bergab geht mit einem realen Produktionsrückgang um 2,2 Prozent in einem Monat, wobei Saisoneffekte wie das Winterwetter schon herausgerechnet sind. Der Bau leidet vor allem unter dem starken Anstieg der Zinsen.

Die weltweit steigenden Zinsen sprechen dem Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zufolge für eine leichte Rezession im erste Halbjahr. Vier von zehn Firmen in Deutschland rechnen in diesem Jahr sogar bei uns mit einer Rezession und erwarten deshalb weniger Aufträge und einen Rückgang der Produktion in ihrem Betrieb. Das ergab eine Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 2.500 Unternehmen. Nur gut ein Viertel der befragten Unternehmen erhofft sich bessere Geschäfte als im Vorjahr. Dazu gehören vor allem Dienstleister und auch der Handel.

Baubranche leidet am meisten

Während die Exportwirtschaft - etwa die Hersteller von Autos und Maschinen - zuletzt kräftig zulegen konnten, herrscht in der Bauwirtschaft eine akute Krisenstimmung. In der Industrie gingen zwar zuletzt weniger Aufträge ein, es wird aber auch 2023 dort noch viel zum Nacharbeiten geben. Der Bau hat dagegen zum Teil bestehende Aufträge verloren, weil Projekte abgesagt wurden. Einige Wohnungen werden jetzt nicht mehr wie vorgesehen gebaut. Betroffen sind auch Gewerbeobjekte.

2023 Rekord-Einbruch bei Sozialwohnungen

Das Bündnis "Soziales Wohnen" erwartet wegen der aktuellen Krise am Bau einen neuen Notstand. So könnte der Wohnungsmangel in diesem Jahr neue Rekordstände erreichen, weil bezahlbare Angebote immer stärker fehlen. Das Bündnis, dem unter anderen Mieterbund, Caritas und die Gewerkschaft IG BAU angehören, will dazu in Kürze eine detaillierte Studie mit dem Titel "Bauen und Wohnen in der Krise" vorlegen. Tatsache ist, dass sich der Abwärtstrend im sozialen Wohnungsbau weiter beschleunigt hat: Das heißt, es fallen deutlich mehr Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung heraus als neue gebaut werden.