Konjunktur: Deshalb blicken Forscher besorgt in die Zukunft

"Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland geht in sein sechstes Jahr. Er hat allerdings an Fahrt eingebüßt", so fasst das Münchner ifo-Institut das Ergebnis des Herbstgutachtens der fünf führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute zusammen. Hatten sie im Frühjahr noch mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent in diesem Jahr gerechnet, so sind es jetzt nur noch 1,7 Prozent. Auch in den kommenden beiden Jahren rechnen die Experten mit Wachstumsraten unter zwei Prozent (2019: 1,9 Prozent, 2020: 1,8 Prozent). Damit wird sich die Arbeitslosenzahl bis Ende 2020 der Zwei-Millionen-Grenze annähern (August 2018: 2,35 Millionen).

Weltwirtschaft kühlt sich ab

Die Weltkonjunktur und der Welthandel trüben sich weiter ein. Das schwächt die exportorientierte, vom Weltmarkt besonders abhängige deutsche Wirtschaft. Mit mehr als drei Prozent Wachstum der Weltwirtschaft rechnen die Forscher in den nächsten beiden Jahren nicht. In diesem Jahr werden es wohl noch 3,4 Prozent sein. Die Ursache: Internationale Investoren ziehen sich aus Schwellenländern zurück und die Konjunktur im Euroraum hat an Fahrt verloren. Dazu kommt, dass die besonders wichtige deutsche Automobilindustrie ihre Produktion und Auslieferung zurückfahren musste.

Kräftig steigende Löhne

Gute Nachrichten für Lohnempfänger und den Bundesfinanzminister: Die relative Knappheit am Arbeitsmarkt wird nach einem Zuwachs in diesem Jahr von 2,6 Prozent auch in den nächsten beiden Jahren für weiter kräftig steigende Löhne sorgen (2019 und 2020: +2,7 Prozent). Damit gibt es beim Gehalt voraussichtlich auch weiterhin ein reales Plus unterm Strich, denn die Inflation sehen die Forscher bei 1,8 Prozent in diesem Jahr (2019: 2,0 Prozent, 2020: 1,9 Prozent).

Überschuss des Staates steigt weiter an

In diesem Jahr wird der Überschuss der Staatskasse auf 54 Milliarden Euro ansteigen. Die Wissenschaftler rechnen mit einem neuen Höchstwert. Und auch in den beiden nächsten Jahren wird der Staat unterm Strich mehr Geld einnehmen als ausgeben, obwohl steigende Ausgaben geplant sind (2019: 42 Mrd. Euro, 2020: 41 Mrd. Euro). Das bedeutet, dass nach den aktuellen Prognosen im Jahr der Europawahl Deutschland das "Maastricht-Kriterium" bei der Schuldenhöhe einhalten und dann sogar unterschreiten wird (2019: 60 Prozent des BIP, 2020: 55 Prozent).

Das Fazit des Gutachtens

Der Aufschwung verliert an Fahrt – das weltwirtschaftliche Klima wird rauer. Aber es droht keine Rezession.

Welche Gefahren drohen der Wirtschaft?

Vier hauptsächliche Unsicherheitsfaktoren sehen die Wissenschaftler für die deutsche Wirtschaft: