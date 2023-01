Konflikt mit China: Schützen Mikrochips Taiwan?

Die Zahl ist beeindruckend: TSMC, der größte taiwanische Hersteller, beherrscht 90 Prozent des Weltmarkts in der momentan zweitkleinsten Kategorie von Mikrochips. Und nur TSMC kann die kleinste, leistungsfähigste Kategorie herstellen. Nirgendwo werden leistungsfähigere Chips in Massen hergestellt als in Taiwan, nirgendwo sonst ist die Forschung weiter. Deutschland, aber auch China sind abhängig von dieser Produktion.

Mikrochips aus Taiwan: Schutzschild und Erpressungspotenzial

Der Münchner Ökonom Christian Schmidkonz hält diese Abhängigkeit aber nicht nur für einen Schutzschild in Taiwans politischem Konflikt mit der Volksrepublik China: "Natürlich kann man das als Erpressung benutzen und sagen: Wenn Ihr nicht das und das macht, dann blockieren wir die Taiwan-Straße und dann schauen wir mal. Da ist noch relativ viel Potential, was noch nicht ausgenutzt wurde. Bedrohungsmasse in anderer Art und Weise", so Schmidkonz von der Munich Business School

Taiwan-Experte Schmidkonz weiß: Der technologische Vorsprung vor dem kommunistischen Festland treibt die demokratisch regierte Insel an. Aber dieser Vorsprung verringere sich, auch durch Entwicklungen des chinesischen Militärs. Mit möglichen Konsequenzen für alle: "Das ist ein großes Ökosystem, was weltweit eigentlich zusammenarbeitet. Und die Deutschen haben durch verschiedene Bauteile auch eine gewisse Rolle, aber offensichtlich sind wir eher abhängig als die, die dieses Spiel treiben."

Ökonom: Ideologie in China stärker als wirtschaftlicher Erfolg

Ein zunehmend unsicheres Spiel, sagt Christian Schmidkonz von der Munich Business School: Weil in China eine aggressive Ideologie das politische Handeln nun stärker bestimmt als der wirtschaftliche Erfolg.