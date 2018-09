Kommunen kämpfen mit niedriger Gewerbesteuer um Firmen

Die höchsten Steuern zahlen Unternehmer in München

Wer in München sein Gewerbe betreibt, muss wie überall Gewerbesteuer zahlen. Die Höhe richtet sich dabei nach dem sogenannten Gewerbesteuerhebesatz. In München liegt dieser bei 490 Prozent. Ein Spitzenwert für Bayern und Deutschland insgesamt. Das Besondere: Gewerbesteuer und Grundsteuer sind kommunale Steuern. Je nach Gemeinde ist der Hebesatz demnach unterschiedlich hoch und stellt damit einen wichtigen Standortfaktor dar.

Deutlich niedrigere Steuern im Speckgürtel der Landeshauptsadt

Deutlich weniger Gewerbesteuer als die Landeshauptstadt verlangt etwa Grünwald. Im Speckgürtel Münchens gelegen, profitiert die Gemeinde der Reichen und Berühmten von Flughafen, Autobahn und guter Infrastruktur der Landeshauptstadt. Trotzdem müssen Gewerbe hier nur ungefähr die Hälfte an Gewerbesteuern zahlen. Auch deshalb siedeln sich in der Gemeinde immer mehr Unternehmen an – vor allem Dienstleister und technologiegetriebene Gründer.

Große Unterschiede in ganz Bayern

Ein weiteres Beispiel: das mittelfränkische Lauf an der Pegnitz. Während Nachbar Nürnberg 447 Prozent verlangt, liegt der Gewerbesteuerhebesatz hier bei nur 330 Prozent. Auffällig viele Unternehmen aus Maschinenbau und technischer Keramik haben Lauf als Standort gewählt. Weitere Beispiele aus Bayern: Stadtbergen vor den Toren Augsburgs verlangt 130 Prozentpunkte weniger als die Schwabenmetropole mit 470 Prozent. Würzburg führt in Mainfranken mit 420 Prozent, nebenan in Veitshöchheim sind es nur 315 Prozent. Neben der Höhe der Gewerbesteuer spielt natürlich auch die Grundsteuer eine Rolle. Auch hier führt Grünwald beim Hebesatz B (für nicht-agrarische Flächen) mit 200 Prozent - also weit unter dem bayerischen Durchschnitt von 339 Prozent.

Die Gewerbesteuer allein bestimmt nicht die Attraktivität

Gewerbesteuer und Grundsteuer bestimmen aber nicht allein, ob sich Unternehmen ansiedeln. München etwa ist für Unternehmen attraktiv, obwohl der Hebesatz derart hoch ist. Die geografische Lage, Infrastruktur, Arbeitsmarktsituation bis hin zu Familienfreundlichkeit und die generelle Lebensqualität der Region spielen selbstverständlich ebenso eine Rolle in der Standortwahl.

Nicht jede Kommune beteiligt sich am Wettbewerb

Es gibt auch Gemeinden, die den Gewerbesteuerwettbewerb bewusst nicht mitmachen, sondern auf nachbarschaftliche Entwicklung setzen. Die angrenzenden schwäbischen Kommunen Neusäß, Gersthofen und Augsburg teilen sich in einem großen Industriegebiet die Gewerbesteuereinnahmen.