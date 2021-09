Kommt es im Januar zu Kampfabstimmung um DGB-Vorsitz Bayern?

Eine Kampfabstimmung um den Vorsitz – das kommt in der Welt der Gewerkschaften nur selten vor. Beim DGB in Bayern haben die Delegierten Ende Januar auf der Bezirkskonferenz nun die Wahl – sollte bis dahin nicht einer seine Kandidatur zurückziehen.

Wer stellt den DGB-Bayern-Chef: Verdi oder IG Metall?

Dominik Schirmer wurde von Verdi benannt. Der 55-jährige war früher für den Bereich Gesundheit, soziale Dienste und Kirchen bei der Gewerkschaft zuständig. Schon 2010 bewarb er sich um den DGB-Spitzenposten in Bayern, unterlag damals - auch in einer Kampfkandidatur - Matthias Jena. Zurzeit arbeitet er bei der AOK in Bayern.

Sein Kontrahent kommt aus der IG Metall. Bernhard Stiedl ist erster Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft in Ingolstadt. Dort führt der 51-jährige ehrenamtlich auch den DGB. Dessen Bezirksvorstand hat schon eine Empfehlung für die Delegierten abgegeben: sieben Stimmen für, eine Stimme gegen Schirmer.

DGB-Bundesvorstand empfiehlt Verdi-Mann Schirmer

Und jetzt hat sich auch der Bundesvorstand des DGB in Berlin bei seiner letzten Sitzung festgelegt – auch er empfiehlt Schirmer. Ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung. Das bestätigen informierte Kreise.

Allzu sicher darf er sich seiner Wahl aber nicht sein. Die Delegierten entscheiden am Ende, wem sie ihre Stimme geben. Und die IG Metall hat als größte Gewerkschaft in Bayern auch die meisten Sitze auf der Bezirkskonferenz. Bis dahin dürfte von beiden Seiten noch viel Lobbyarbeit betrieben werden.

Mit einer Frau für den Posten warten – trotz Forderung der Gewerkschaften nach Gleichberechtigung - weder Verdi noch die IG Metall auf.