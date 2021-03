Unternehmen in der Corona-Krise: Kommt die Insolvenzwelle?

Viel ist es nicht mehr: Ein Ordner und ein paar Reisekataloge. Stefan Trageser steht in dem leeren Geschäft und räumt das zusammen, was von sieben Jahren Selbstständigkeit übrig geblieben ist.

In Bruckmühl in der Nähe von Rosenheim hat er ein gut gehendes Reisebüro geführt, mit vier Mitarbeiterinnen, dann kam Corona. Die Pandemie habe ihn aus dem Galopp heraus auf Null ausgebremst, so Trageser. Er sieht sich als Corona-Opfer, so wie die gesamte Tourismusbranche.

Trotz Wirtschaftshilfen: Drei Jobs, um über die Runden zu kommen

Das Problem bei den Wirtschaftshilfen sei gewesen, dass die Person dahinter komplett leer ausgehe und nur Fixkosten erstattet würden. Um sich über Wasser zu halten, habe er vergangenes Jahr drei Jobs gemacht, so Trageser. Morgens Zeitungen ausgetragen, danach die Reisen der Kunden rückabgewickelt und ihnen das Geld überwiesen und am Nachmittag hat er dann in einem Fahrradladen gearbeitet. Irgendwann fasste er schließlich schweren Herzens den Entschluss, sein Geschäft aufzugeben.

Einzelhandel rechnet mit Pleitewelle

So wie Stefan Trageser geht es vielen. Nach und nach verschwinden Unternehmen vom Markt: Tourismus, Einzelhandel, Kultur und Gastronomie. Einige Branchen hat Corona besonders stark getroffen. So rechnet der Handelsverband Bayern damit, dass im Freistaat dieses Jahr mindestens 8.000 Einzelhändler aufgeben müssen.

Schon heute fallen einem in den Städten verhängte Schaufenster und leerstehende Ladenlokale auf. Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern warnt vor einer Verödung der Innenstädte. Und wenn Händler wieder öffnen dürften, würden ihnen Touristen, Veranstaltungen und Messebesucher fehlen, wie er ausführt. Dazu kommt, dass viele Händler volle Lager haben. Vor allem Textilhändler müssen ihre Winterkleidung loswerden, oft mit hohen Rabatten, was wieder zu Lasten des Umsatzes geht.

Wirtschaft drängt auf rasches Öffnen der Betriebe

Laut Umfragen des Hotel- und Gaststättenverbandes in Bayern sind drei Viertel der Betriebe in ihrer Existenz gefährdet, knapp ein Viertel stehe kurz vor dem Aus. Genau wie der Handel drängen Hotels und Gaststätten nun auf ein rasches Wiedereröffnen für große Teile der Wirtschaft.

Kleine und mittlere Betriebe haben dabei größere Eigenkapitalprobleme als Großunternehmen, so eine Studie des ifo Instituts im Auftrag der IHK für München und Oberbayern. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag weist darauf hin, dass seinen Schätzungen nach 150.000 Unternehmen im Freistaat finanzielle Probleme haben.