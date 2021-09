Kohle wieder wichtigste Stromquelle in Deutschland

Mit einem Blick auf den Wetterbericht erklären sich die obersten Statistiker die Zahlen, die die Regierung nicht begeistern dürften: Das Frühjahr heuer war wind-arm.

Die Folge: Kohlekraftwerke lieferten von Januar bis Juli die meiste Energie in Deutschland. Damit verdrängten die Kraftwerke die Windräder wieder auf Platz zwei im Ranking der Produktion. Insgesamt kommen die konventionellen Quellen – also Kohle, Erdgas und Kernenergie – auf einen Anteil von 56 Prozent im ersten Halbjahr. Die erneuerbaren Energien – also Windkraft, Solarenergie und Biogas – sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 44 Prozent.

Wind-Energieprojekte lassen auf sich warten

Auf hoher See weht zwar meistens ein ordentlicher Wind. Doch die geplante wichtige Stromtrasse SuedLink lässt weiter auf sich warten und damit die Zulieferung von Off-Shore Anlagen. Warum aber wird bei der Stromerzeugung gerade mehr Kohle verbrannt, die ja durch die Preise im Emissionshandel teurer geworden ist? Die Statistiker in Wiesbaden haben da keine mit Zahlen zu belegende Erklärung. Sie vermuten, dass Erdgas erst teuer aus dem Ausland eingekauft werden müsste.

Endspurt der Kohlekraftwerke?

Kohle zur Energiegewinnung wird nach aktuellem Plan bis 2038 weiter abgebaut werden. Und die Produzenten könnten die Kraftwerke einfach durchlaufen lassen, ohne wie bei modernen Gasanlagen einen Verschleiß zu riskieren. 2038 ist eh Schluss und danach muss sie niemand mehr reparieren. Das sei – so die Statistiker- wohl die wirtschaftlichste Lösung, wenn kein Wind weht.