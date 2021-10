Körpernah: ab Dienstag 3G-Regel für Beschäftigte verpflichtend

Ob im Fitnessstudio, im Theater, beim Friseur, in der Gaststätte oder bei Kongressen: oft kommen Beschäftigte mit Besuchern oder Kunden in Kontakt. Viele Bereiche fallen laut neuer Verordnung unter das, was als "körpernahe Dienstleistung" bezeichnet wird. Wenn die vorliegt, dann gilt künftig nicht nur für die Nutzer dieser Dienstleistung die 3G-Regel, sondern auch für Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche. Auch sie müssen dann den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Kreisverwaltungen sollen kontrollieren

Die Inzidenz für die 3G-Regel muss den Wert von 35 pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschreiten, was in Bayern zurzeit fast überall der Fall ist. Wenn der Betrieb vom Kunden freiwillig sogar einen PCR Test verlangt oder nur Geimpften und Genesenen seine Dienste anbietet, also 2-G, dann müssen sich entsprechend auch die Beschäftigten daranhalten. Überprüft werden soll das von Betreiber, Veranstalter oder Anbieter.

Zwei Wochen lang müssen die Testergebnisse aufbewahrt werden. Geschieht das nicht, werden Bußgelder fällig. Das gilt auch für die Beschäftigten selber, die sich nicht daranhalten. Kontrollbehörde ist laut Gesundheitsministerium die jeweilige Kreisverwaltung, unterstützt durch die Polizei. Ausgenommen von der neuen 3-G-Regelung ist der Einzelhandel, da dort die Kunden diesen Nachweis nicht erbringen müssen und damit die Beschäftigten auch nicht.

Keine Frage nach Impfschutz

Verpflichtend gilt die 3G-Plus Regel - also mit PCR Test – unter anderem für Bordelle, Clubs oder Diskotheken. Die Kosten für den Test muss laut gültiger Corona-Arbeitsschutzverordnung zweimal in der Woche der Arbeitgeber übernehmen. So zumindest sieht es der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Ein Problem könnte es aber geben, wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter nach dessen Impfschutz fragt.

Laut DGB Rechtsschutz ist das außer in wenigen Berufen wie im Gesundheitsbereich nicht zulässig. Auch der Landesinnungsverband des bayerischen Friseurhandwerks sieht darin auf Nachfrage ein arbeitsrechtliches Problem. Das könnte noch zu Klagen betroffener Mitarbeiter vor den Arbeitsgerichten führen.

Viele Fragen offen – viel Kritik

Auch wenn das Friseurhandwerk insgesamt die neuen 3G-Regeln für Beschäftigte im Bereich körpernahe Dienstleistungen begrüßt, lasse die Verordnung noch viele Fragen offen, zum Beispiel, wie solch ein Testnachweis denn nun konkret aussehen muss.

Kritik üben die Friseure an einer weiteren Änderung in der Verordnung: Seit diesem Freitag müssen zum Beispiel Gaststätten oder Hotels den Kundenkontakt nicht mehr erfassen, also wer und mit wem zum Essen zu ihnen kommt oder ins Kino geht. Warum Friseure dazu weiterhin verpflichtet sind, erschließt sich dem Landesinnungsverband daher nicht so ganz.